Когда можно заменить трудовой отпуск денежной компенсацией, рассказали в Минтруда

В ведомстве отметили, что компенсация вместо отпуска возможна, если сотрудника отозвали из отпуска и он уже использовал не менее 14 дней отдыха в этом году. Также это возможно в случае увольнения сотрудника. В таком случае работодатель выплачивает компенсацию за все неиспользованные дни.
В остальных случаях можно компенсировать только ту часть отпуска, которая превышает 21 день и только в том случае, если отпуск предоставляется не авансом и это устраивает нанимателя.
Кроме того, запрещено компенсировать отпуск работникам вредных и опасных производств, тем, кто трудится в зоне радиоактивного загрязнения, беременным и несовершеннолетним сотрудникам.