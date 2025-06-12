Когда можно заменить трудовой отпуск денежной компенсацией, рассказали в Минтруда

В ведомстве отметили, что компенсация вместо отпуска возможна, если сотрудника отозвали из отпуска и он уже использовал не менее 14 дней отдыха в этом году. Также это возможно в случае увольнения сотрудника. В таком случае работодатель выплачивает компенсацию за все неиспользованные дни.