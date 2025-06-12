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Когда можно заменить трудовой отпуск денежной компенсацией, рассказали в Минтруда

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Когда можно заменить трудовой отпуск денежной компенсацией, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В ведомстве отметили, что компенсация вместо отпуска возможна, если сотрудника отозвали из отпуска и он уже использовал не менее 14 дней отдыха в этом году. Также это возможно в случае увольнения сотрудника. В таком случае работодатель выплачивает компенсацию за все неиспользованные дни.

В остальных случаях можно компенсировать только ту часть отпуска, которая превышает 21 день и только в том случае, если отпуск предоставляется не авансом и это устраивает нанимателя.

Кроме того, запрещено компенсировать отпуск работникам вредных и опасных производств, тем, кто трудится в зоне радиоактивного загрязнения, беременным и несовершеннолетним сотрудникам.