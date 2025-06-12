Мэру Уфы вручили сертификат, который подтверждает статус столицы Башкирии как «Всемирного ремесленного города»

Сегодня, 12 июня, президент Международной организации городов ремесел Саад Аль-Каддуми вручил мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву сертификат, который подтверждающий статус столицы Башкирии как «Всемирного ремесленного города».
Уфа стала первым российским городом, удостоенным этого звания. Как ранее рассказал мэр, статус был присвоен по итогам визита в столицу республики делегации Всемирного совета ремесел. В список городов-ремесленников, формирующийся с 2014 года, входят около 60 городов из Ирана, Индии, Китая, Казахстана, Узбекистана и других стран.
— Для нас это большая ответственность, большая гордость. И мы знаем, что можем еще больше. У нас очень прекрасные ценности, мы очень любим культуру Башкортостана, у нас проживает больше ста национальностей в мире и согласии. И мы это очень ценим. Мы живем в очень красивой республике и в очень красивом городе. И мы должны этим гордиться и делать все для того, чтобы наш город становился еще краше, привлекательнее, интереснее — и все это в наших руках! — заявил Ратмир Мавлиев.
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