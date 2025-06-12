Мэру Уфы вручили сертификат, который подтверждает статус столицы Башкирии как «Всемирного ремесленного города»

— Для нас это большая ответственность, большая гордость. И мы знаем, что можем еще больше. У нас очень прекрасные ценности, мы очень любим культуру Башкортостана, у нас проживает больше ста национальностей в мире и согласии. И мы это очень ценим. Мы живем в очень красивой республике и в очень красивом городе. И мы должны этим гордиться и делать все для того, чтобы наш город становился еще краше, привлекательнее, интереснее — и все это в наших руках! — заявил Ратмир Мавлиев.