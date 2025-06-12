Путин перефразировал Михалкова, говоря о воспитании детей

«Замечательный детский писатель Сергей Михалков сказал как-то очень хорошие слова: “сегодня ребенок — завтра гражданин”, “сегодня дети — завтра граждане”. Это, наверное, самая сложная и самая ответственная работа — работа с детьми», — сказал глава государства, перефразируя слова Михалкова «Сегодня дети — завтра народ!».