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Путин перефразировал Михалкова, говоря о воспитании детей

Путин заявил об ответственности работы с детьми, перефразировав слова Михалкова.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о сложности и ответственности работы с детьми, перефразировав слова детского писателя Сергей Михалкова «сегодня дети — завтра граждане».

Президент в День России встретился в Кремле с участниками программы «Время героев».

«Замечательный детский писатель Сергей Михалков сказал как-то очень хорошие слова: “сегодня ребенок — завтра гражданин”, “сегодня дети — завтра граждане”. Это, наверное, самая сложная и самая ответственная работа — работа с детьми», — сказал глава государства, перефразируя слова Михалкова «Сегодня дети — завтра народ!».