Путин перефразировал Михалкова, говоря о воспитании детей

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о сложности и ответственности работы с детьми, перефразировав слова детского писателя Сергей Михалкова «сегодня дети — завтра граждане».
Президент в День России встретился в Кремле с участниками программы «Время героев».
«Замечательный детский писатель Сергей Михалков сказал как-то очень хорошие слова: “сегодня ребенок — завтра гражданин”, “сегодня дети — завтра граждане”. Это, наверное, самая сложная и самая ответственная работа — работа с детьми», — сказал глава государства, перефразируя слова Михалкова «Сегодня дети — завтра народ!».