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Участник «Времени героев» рассказал, как проходил тестирование в блиндаже

Боец Споняков рассказал Путину о тестировании для «Времени героев» в блиндаже.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Герой России, участник программы «Время героев» Илья Споняков рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как он, находясь в зоне СВО, проходил онлайн-подготовку для участия в программе.

Глава государства в ходе встречи с участниками программы «Время героев» поинтересовался у бойца, где он находился во время онлайн-подготовки.

«Я находился в зоне СВО, непосредственно прям вот в блиндаже… Для этого всего лишь мне понадобился планшет. Планшет, связь и желание», — сказал участник программы.

Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием «Время героев». Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.

Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.