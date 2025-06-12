Участник «Времени героев» рассказал, как проходил тестирование в блиндаже

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Герой России, участник программы «Время героев» Илья Споняков рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как он, находясь в зоне СВО, проходил онлайн-подготовку для участия в программе.
Глава государства в ходе встречи с участниками программы «Время героев» поинтересовался у бойца, где он находился во время онлайн-подготовки.
«Я находился в зоне СВО, непосредственно прям вот в блиндаже… Для этого всего лишь мне понадобился планшет. Планшет, связь и желание», — сказал участник программы.
Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием «Время героев». Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.