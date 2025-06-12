В Гродно энергетики планируют заменить 25 км теплосетей

«Гродненские тепловые сети» активно работают по подготовке к предстоящему отопительному периоду. «Мы перекладываем тепловые сети, проводим профилактические мероприятия. Основное — проведение гидравлических испытаний зон ремонта тепловых сетей. Как и в прошлом, в этом году город разделен на пять ремонтных зон. На первых двух гидравлические испытания прошли успешно, устранены все выявленные повреждения, как на сетях на нашем балансе, так и сетях сторонних потребителей», — рассказал Геннадий Купраш.
При этом потребители первых двух зон были включены раньше установленного срока. Нормативный срок отключения горячей воды для выполнения таких работ составляет 13 дней, гродненские энергетики же справились с ремонтом и последующими гидравлическими испытаниями всего за шесть. Геннадий Купраш заметил, что, возможно, не все потребители спустя менее недели почувствовали горячую воду у себя, так как параллельно с энергетиками в реконструкции на своих объектах участвуют и другие организации, которые проводят большой комплекс работ и на центральных, и на индивидуальных тепловых пунктах.
«По результатам работы в 2024 году гидравлические испытания проходили в пяти ремонтных зонах, и по первым четырем зонам отключение составляло шесть дней, а по самой большой, занеманской части Гродно, в которой 80% наших потребителей, составило лишь восемь дней. Конечно же, это результат системной плодотворной работы, в первую очередь по замене и перекладке тепловых сетей в городе. Мы выполняем установленные нормативы по перекладкам тепловых сетей, это 4% от протяженности в год. Ежегодно мы производим замену 26−27 км, это существенный показатель. Замена тепловых сетей положительно сказывается как на параметрах работы схемы теплоснабжения, так и на сроках отключения горячей воды», — отметил Геннадий Купраш.
По словам директора филиала «Гродненские тепловые сети», в 2025 году в Гродно планируют заменить 25 км теплосетей: «Мы активно работаем с начала года. Уже заменено порядка 8 км, что составляет 32% от годового задания. Всего суммарно запланирована перекладка на 83 объектах, 13 объектов уже завершены, в работе — 33 объекта».
В целом протяженность тепловых сетей на балансе РУП «Гродноэнерго» составляет чуть более 800 км (Гродно — 621,7 км, Лида — 179,2 км). В 2025 году в регионе запланирована замена чуть более 32 км теплосетей. Из них ремонтироваться будут 1,2 км теплосетей, а на реконструкцию и строительство запланировано 30,9 км.