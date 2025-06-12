В Гродно энергетики планируют заменить 25 км теплосетей

«По результатам работы в 2024 году гидравлические испытания проходили в пяти ремонтных зонах, и по первым четырем зонам отключение составляло шесть дней, а по самой большой, занеманской части Гродно, в которой 80% наших потребителей, составило лишь восемь дней. Конечно же, это результат системной плодотворной работы, в первую очередь по замене и перекладке тепловых сетей в городе. Мы выполняем установленные нормативы по перекладкам тепловых сетей, это 4% от протяженности в год. Ежегодно мы производим замену 26−27 км, это существенный показатель. Замена тепловых сетей положительно сказывается как на параметрах работы схемы теплоснабжения, так и на сроках отключения горячей воды», — отметил Геннадий Купраш.