Полиция обнаружила одного выжившего после крушения Boeing 787 Dreamliner в Индии

Воздушное судно вылетело в Лондон в 13:17 по местному времени, крушение произошло почти сразу после взлета, рассказали в Главном управлении гражданской авиации Индии. На снимках с места катастрофы видно, что упавший лайнер пробил стену столовой общежития: на кадрах можно заметить нетронутые тарелки с едой, обугленные обломки самолета и густой дым, поднимающийся с места происшествия. В 13:38, вскоре после столкновения с землей, ~судно, загруженное топливом для продолжительного полета, взорвалось~.