Путин высказался о боях на правом берегу Днепра в 2022 году

«Михаил Юрьевич Теплинский (с июня 2022 года — командующий Воздушно-десантными войсками — ред.) докладывал мне многократно про то, что происходило тогда на правом берегу. Я отдаю себе отчет в том, что там было и как вы сражались. Знаю это и благодарю вас за службу», — сказал Путин.