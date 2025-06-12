Путин высказался о боях на правом берегу Днепра в 2022 году

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что знает, что происходило на правом берегу Днепра летом 2022 года и как сражались российские бойцы.
Глава государства проводит встречу с участниками программы «Время героев». Во встрече принял участие майор, Герой России, кавалер ордена Мужества Олег Пивоваров, который был парализован после ранения. Пивоваров поблагодарил за возможность принять участие в программе «Время героев» и обратился к президенту с просьбой присвоить посмертно звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко, который погиб при отражении атаки противника на правом берегу Днепра летом 2022 года. Президент пообещал так и сделать.
«Михаил Юрьевич Теплинский (с июня 2022 года — командующий Воздушно-десантными войсками — ред.) докладывал мне многократно про то, что происходило тогда на правом берегу. Я отдаю себе отчет в том, что там было и как вы сражались. Знаю это и благодарю вас за службу», — сказал Путин.