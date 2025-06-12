Проханов оценил вклад Путина в создание бессмертного русского государства

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Объединенные труды воинов на Донбассе, рабочих на заводах, президента России Владимира Путина и других людей позволят России приблизиться к мечте о создании божественного, бессмертного русского государства, заявил писатель Александр Проханов.
В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
«Сегодня в этих трудах находится вся Россия, в этих священных трудах: трудятся воины в окопах Донбасса, трудятся рабочие на оборонных заводах в три смены, создавая в лучшие в мире танки, самолеты. Трудятся монахи в монастырях, денно и нощно молясь в алтаре за убережение нашей Родины. Трудится президент — вы, Владимир Владимирович. И все эти труды вместе взятые, соединенные в один огненный фокус, позволят нам приблизиться к нашей мечте, создать наше божественное, бессмертное русское государство», — сказал писатель на церемонии.
Проханов был удостоен звания Герой Труда 3 июня по указу президента РФ.
Российский и советский писатель Александр Проханов родился в 1938 году в Тбилиси. В 1960 году Проханов окончил Московский авиационный институт, работал инженером в НИИ. На последнем курсе вуза стал писать стихи, пробовал себя в прозе. В 1971 году опубликовал первую книгу «Иду в путь мой». Также автор таких романов как «Последний солдат Империи» (1993). «Красно-коричневый» (1999) о событиях осени 1993 года, «Чеченский блюз» (1998) и «Идущие в ночи» (2001) — о событиях в Чечне. В последние годы были опубликованы романы «Крым» (2014), «Востоковед» (2016), «Губернатор»(2016).