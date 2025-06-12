Проханов оценил вклад Путина в создание бессмертного русского государства

«Сегодня в этих трудах находится вся Россия, в этих священных трудах: трудятся воины в окопах Донбасса, трудятся рабочие на оборонных заводах в три смены, создавая в лучшие в мире танки, самолеты. Трудятся монахи в монастырях, денно и нощно молясь в алтаре за убережение нашей Родины. Трудится президент — вы, Владимир Владимирович. И все эти труды вместе взятые, соединенные в один огненный фокус, позволят нам приблизиться к нашей мечте, создать наше божественное, бессмертное русское государство», — сказал писатель на церемонии.