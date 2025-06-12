Власти города в Волгоградской области объяснили появление химического запаха

На некоторых участках водоема из-за теплой погоды произошло размножение анаэробных бактерий в донных слоях воды, объяснили в администрации города. По словам городских властей, ситуация под контролем. Правда, что в связи с этим собираются предпринимать чиновники, они не сказали. А речка, действительно, выглядит как болото.