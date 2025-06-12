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Власти города в Волгоградской области объяснили появление химического запаха

В Новоаннинском задыхаются от запаха сероводорода.

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Источник: Комсомольская правда

Жители Новоаннинского обсуждают появление в воздухе неприятного химического запаха. Горожане говорят, что уже несколько дней чувствуют вонь, похожую на сероводород. На жалобы людей отреагировали в администрации города. По их версии, источником неприятного запаха стала река Перевозинка.

Вода помутнела и завоняла, по словам чиновником, активного размножения водорослей.

На некоторых участках водоема из-за теплой погоды произошло размножение анаэробных бактерий в донных слоях воды, объяснили в администрации города. По словам городских властей, ситуация под контролем. Правда, что в связи с этим собираются предпринимать чиновники, они не сказали. А речка, действительно, выглядит как болото.