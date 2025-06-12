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Юные южноуральцы получили паспорта из рук губернатора

В День России губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил паспорта двадцати 14-летним школьникам, отличившимся в учебе, науке и спорте. Церемония прошла в резиденции главы региона с участием врио начальника областного управления МВД Игоря Белецкого.

Как создавалась новая Россия
Источник: Вечерний Челябинск

Каждый подросток вместе с главным документом получил текст Конституции РФ и памятные подарки. «Будьте достойными гражданами, укрепляйте авторитет страны», — напутствовал ребят Текслер. Мероприятие стало частью всероссийской программы «Мы — граждане России», формирующей у молодежи активную гражданскую позицию и гордость за свою страну.