Минтруда сказало, кто может получить денежную компенсацию вместо отпуска

Еще это возможно, если работник увольняется — тогда выплачивают все неиспользованные дни. В министерстве отметили, что «в остальных случаях можно компенсировать только дни свыше 21». И только в том случае, если отпуск предоставляется не авансом и это устраивает нанимателя.