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Минтруда сказало, кто может получить денежную компенсацию вместо отпуска

Минтруда Беларуси сказало, кто может получить денежную компенсацию вместо отпуска.

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Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты Беларуси объяснило, когда можно заменить трудовой отпуск денежной компенсацией.

Следует знать, что компенсация вместо отпуска возможна, если работника отозвали из отпуска и он уже использовал не менее 14 дней отдыха в этом году.

Еще это возможно, если работник увольняется — тогда выплачивают все неиспользованные дни. В министерстве отметили, что «в остальных случаях можно компенсировать только дни свыше 21». И только в том случае, если отпуск предоставляется не авансом и это устраивает нанимателя.

Также сообщается, что запрещено компенсировать отпуск работникам вредных и опасных производств; тем, кто трудится в зоне радиоактивного загрязнения; беременным и несовершеннолетним сотрудникам.

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