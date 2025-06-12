Опять будут искать «руку Кремля»: Из-за технических неполадок в Молдове временно приостановлена выдача паспортов в срочном режиме и справок о несудимости

Министерство внутренних дел сообщило, что из-за технических неполадок в информационной системе (Регистр криминалистической и криминологической информации — RICC) в течение ближайших 24 часов невозможно будет предоставить услугу по выдаче справки о несудимости.
Также Агентством государственных услуг (АГУ) приостановлена выдача паспортов в срочном режиме (в течение 24 часов и в день подачи заявления).
Техническая команда Службы информационных технологий МВД работает над устранением неполадок и восстановлением работы системы.
Пока ситуация не будет исправлена, данные запросы приниматься не будут.
На горячей линии АГУ корреспонденту «КП» в Молдове сообщили, что информацию о состоянии информационной системы можно получить утром, 13 июня, на сайте Агентства или позвонив по телефону поддержки клиентов 14909.
Заявления по поводу выдачи паспортов, изготавливаемых в плановом порядке, будут приниматься в штатном режиме.
На сайте агентства сообщается, что 12 июня, не удалось выдать около 60 паспортов.
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