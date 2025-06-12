Путин рассказал, в чем видит смысл Дня России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, в чем он видит смысл Дня России — в бессмертии русского народа, всех народов многонациональной страны, в бессмертии России.
На встрече в четверг с участниками программы «Время героев» глава государства поделился, что ранее пообщался с писателем Александром Прохановым, который рассказал, что основная идея сегодняшнего дня для России заключается в бессмертии.
«Я хотел бы закончить нашу встречу тем, с чего начал. Тем, о чем мы говорили с писателем Прохановым Александром Андреевичем. Действительно, смысл сегодняшнего дня в бессмертии русского народа, всех народов нашей многонациональной страны, и нашего государства, нашей родины — России. А путь к этому бессмертию лежит через победы, которые прокладываете вы и ваши боевые товарищи», — сказал Путин, завершая встречу.