Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал, в чем видит смысл Дня России

Путин рассказал, что видит смысл Дня России в бессмертии русского народа.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, в чем он видит смысл Дня России — в бессмертии русского народа, всех народов многонациональной страны, в бессмертии России.

На встрече в четверг с участниками программы «Время героев» глава государства поделился, что ранее пообщался с писателем Александром Прохановым, который рассказал, что основная идея сегодняшнего дня для России заключается в бессмертии.

«Я хотел бы закончить нашу встречу тем, с чего начал. Тем, о чем мы говорили с писателем Прохановым Александром Андреевичем. Действительно, смысл сегодняшнего дня в бессмертии русского народа, всех народов нашей многонациональной страны, и нашего государства, нашей родины — России. А путь к этому бессмертию лежит через победы, которые прокладываете вы и ваши боевые товарищи», — сказал Путин, завершая встречу.