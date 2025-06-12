Путин рассказал, в чем видит смысл Дня России

«Я хотел бы закончить нашу встречу тем, с чего начал. Тем, о чем мы говорили с писателем Прохановым Александром Андреевичем. Действительно, смысл сегодняшнего дня в бессмертии русского народа, всех народов нашей многонациональной страны, и нашего государства, нашей родины — России. А путь к этому бессмертию лежит через победы, которые прокладываете вы и ваши боевые товарищи», — сказал Путин, завершая встречу.