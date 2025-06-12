Какая погода будет в Казахстане 13 июня

В Абайской области по прогнозам синоптиков ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на западе области 12 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов.
В Акмолинской области по данным синоптиков пройдет дождь, гроза, днем на западе, севере и юге сильный дождь, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 27−32 тепла.
В Актюбинской области ночью на северо-востоке ожидается дождь, гроза, днем на севере, западе области дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, западный 9−14, днем на севере, западе области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов.
В Алматинской области в горных районах возможен кратковременный дождь, гроза, днем на севере, юге области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 8−13 тепла, днем 29−34, в горных районах области 19−24 тепла.
В Атырауской области на западе, севере и юге прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, днем на юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, на северо-востоке области 17 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов.
В Восточно-Казахстанской области осадков не ожидается. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 21 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов, на востоке области 26 тепла.
В Жамбылской области на севере, юге и в горных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, в горных районах области 12, днем 30−35, в горных районах области 26 тепла.
В Жетысуской области днем в горных районах ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на востоке области 22, в горных районах области 10 тепла, днем сильная жара 30−35, на востоке области 38 градусов, в горных районах области 27 тепла.
В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов.
В Карагандинской области ночью на западе, севере и в центре пройдет дождь, гроза, днем на западе, севере, юге области дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, в центре области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7−12, днем на юге области временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 23, днем 26−31 тепла.
В Костанайской области ночью на северо-западе ожидается небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области град. Ночью на западе области туман. Ветер юго-западный ночью 7−12, днем на востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, днем 24−29, на юге области 32 тепла.
В Кызылординской области будет без осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, днем 33−38 тепла.
В Мангистауской области осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, на западе области 17 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, на западе области 28 тепла.
В Павлодарской области днем на западе и юге пройдет дождь, гроза. Ветер восточный 9−14, днем на западе, востоке порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 29−34 тепла.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке возможен небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе области град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-восточный 9−14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, днем 28- 33, на западе области 24 тепла.
В Туркестанской области в горах прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8−13, на горных перевалах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 15, днем 32−37, в горных районах области 29 тепла.
В Улытауской области ночью на востоке ожидается дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный, западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на севере области 15, днем 29−34, на севере области 26 тепла.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, днем временами дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 2−7, днем 9−14, порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 17−19, днем 27−29 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 19−21, днем 29−31 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 34−36 тепла.