Какая погода будет в Казахстане 13 июня

АСТАНА, 12 июня — Sputnik. Поступление теплых воздушных масс на территорию Казахстана 13 июня сформируют по-летнему жаркую погоду. Однако, и фронтальные системы сохранят свое влияние. И не смотря на то, что в дневные часы столбики термометров зафиксируют на севере страны 25−33 градусов тепла, а на юге 30−38 градусов тепла, пройдут дожди с грозами, с усилением ветра, в отдельных районах возможно выпадение града.