В Уфе на нескольких площадках состоялось празднование Дня города

Традиционно праздничные мероприятия проходят на площадках в разных районах Уфы. Так, на площади перед Русским драматическим театром проходит большая праздничная концертная программа "Во славу России и любимого города.
Весело и многолюдно сегодня в парке «Первомайский». На его сцене выступили яркие творческие коллективы и талантливые исполнители Центра творчества «Юлдаш» и «Радуга», объединения подростковых клубов «Лидер». Здесь прошли соревнования по футболу и шахматам. На территории парка расположились мастер-классы и ярмарка мастеров.
Сегодня на территории «Уфа — Арены» прошла выставка достижений промышленных предприятий и районов Уфы, а также ярмарка ремесленников. В парке «Кашкадан» состоялся фестиваль «Из прошлого в будущее». Здесь прошел концерт, спортивные мероприятия и различные активности. Праздничные мероприятия прошли также в парке Демского района, а в саду имени Аксакова состоялся районный фестиваль «Уфимская крепость».