Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе на нескольких площадках состоялось празднование Дня города

12 июня, в День России в Уфе отмечается День города, кроме того, республика празднует День Салавата Юлаева.

Как создавалась новая Россия
Источник: Башинформ

Традиционно праздничные мероприятия проходят на площадках в разных районах Уфы. Так, на площади перед Русским драматическим театром проходит большая праздничная концертная программа "Во славу России и любимого города.

Весело и многолюдно сегодня в парке «Первомайский». На его сцене выступили яркие творческие коллективы и талантливые исполнители Центра творчества «Юлдаш» и «Радуга», объединения подростковых клубов «Лидер». Здесь прошли соревнования по футболу и шахматам. На территории парка расположились мастер-классы и ярмарка мастеров.

Сегодня на территории «Уфа — Арены» прошла выставка достижений промышленных предприятий и районов Уфы, а также ярмарка ремесленников. В парке «Кашкадан» состоялся фестиваль «Из прошлого в будущее». Здесь прошел концерт, спортивные мероприятия и различные активности. Праздничные мероприятия прошли также в парке Демского района, а в саду имени Аксакова состоялся районный фестиваль «Уфимская крепость».