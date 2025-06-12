В Уфе на нескольких площадках состоялось празднование Дня города

Сегодня на территории «Уфа — Арены» прошла выставка достижений промышленных предприятий и районов Уфы, а также ярмарка ремесленников. В парке «Кашкадан» состоялся фестиваль «Из прошлого в будущее». Здесь прошел концерт, спортивные мероприятия и различные активности. Праздничные мероприятия прошли также в парке Демского района, а в саду имени Аксакова состоялся районный фестиваль «Уфимская крепость».