Ростовчанку подозревают в коррупционных схемах с чиновником из Ингушетии

Как установили следователи, денежные средства передавались за обеспечение исключительных условий при заключении контрактов на изготовление печатной продукции и ее беспрепятственную приемку. В настоящее время ранее возбужденные уголовные дела по статьям о даче взятки объединены в одно производство.