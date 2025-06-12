Ростовчанку подозревают в коррупционных схемах с чиновником из Ингушетии

Следственное управление СК РФ по Республике Ингушетия выявило факты коррупционной деятельности в отношении генерального директора ростовской компании. По данным следствия, женщина в 2022—2023 годах лично передавала взятки должностному лицу государственного учреждения Ингушетии на общую сумму свыше 60 тысяч рублей.
Как установили следователи, денежные средства передавались за обеспечение исключительных условий при заключении контрактов на изготовление печатной продукции и ее беспрепятственную приемку. В настоящее время ранее возбужденные уголовные дела по статьям о даче взятки объединены в одно производство.
Параллельно ведется расследование в отношении чиновника-взяткополучателя, который подозревается в получении денежных средств за незаконные действия. Основанием для возбуждения уголовных дел стали материалы, предоставленные Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Ингушетия.
Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства коррупционной схемы.