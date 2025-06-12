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Жара с градом и шквалистым ветром — такой будет погода во второй день длинных выходных в Башкирии

В Башкирии прогнозируют град и шквалистый ветер до 26 м/с.

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Источник: Комсомольская правда

Завтра, 13 июня, в Башкирии ожидается жаркая погода с большим количеством осадков. Об этом рассказали синоптики республики.

Второй день длинных выходных будет облачным с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди и грозы, в некоторых районах и городах — сильные ливни и крупный град.

Ночью будет восточный, юго-восточный с переходом на западный ветер от пяти до десяти метров в секунду, днем — 9−14 м/с, местами — шквалистое усиление до 21−26м/с.

Температура воздуха грядущей ночью составит +11, +16°, днем — +25, +30°.

Как сообщает МЧС Башкирии, на некоторых участках дорог из-за осадков видимость ухудшится до 500 и менее метров.

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