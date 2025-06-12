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Аэропорт Алматы обратился к пассажирам с просьбой проявить ответственность

Аэропорт Алматы обратился к пассажирам из-за слухов о торговле цветами из коробок прямо в зале прилета международного терминала, передает NUR.KZ.

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Источник: Министерство транспорта РК

В пресс-службе аэропорта отметили, что в соцсетях публикуют недостоверную информацию о «торговле цветами из коробок» в зале прилета международного терминала.

"На опубликованных кадрах запечатлен момент встречи юных спортсменок, прилетевших из Кутаиси 11 июня 2025 года. Их встречали с цветами, музыкой и поздравлениями родные и друзья. Данная акция носила исключительно некоммерческий характер.

Оплата, о которой говорится в комментариях, не производилась. Информация о продаже цветов в зоне прилета международного терминала не соответствует действительности", — подчеркнули в пресс-службе.

Пассажиров попросили проявлять ответственность при распространении информации и пользоваться официальными источниками.