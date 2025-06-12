«Огромные волдыри»: что делать, если вы обожглись соком борщевика

Борщевик Сосновского — одно из самых опасных растений средней полосы России. Его сок настолько ядовит, что при попадании на кожу вызывает химический ожог. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина, как предотвратить ожог после контакта с этим растением.
По его словам, это очень опасное растение, потому что сок борщевика, который в нем вырабатывается, нарушает кожный покров для прохождения ультрафиолетовых лучей и вызывает очень глубокий ожог.
— Причем сам сок, в котором содержится футокарбонин, не является раздражающим. Человек может даже не понять, что он скосил, например, борщевик, и много его сока попало на руку. Поэтому если вы собираетесь косить траву, нужно обязательно надеть на себя защитную одежду, которая полностью закроет кожу, а на руках должны быть перчатки, — сказал он.
Эксперт отметил, что если сок все-таки попал на кожу, нужно в срочном порядке уйти из-под воздействия ультрафиолетовых лучей, потому что они сразу проникают в глубокие слои.
— Сок борщевика разрушает поверхность кожи, и она становится проницаемой для солнечных лучей. Они проходят глубоко в эпидермис и вызывают страшные ожоги, вплоть до образования огромных волдырей, — говорит Кондрахин.
Кроме того, надо обязательно как можно быстрее смыть водой сок борщевика. Можно использовать хозяйственное мыло или раствор соды, посоветовал специалист.
Если ожог все-таки произошел, нужно немедленно обратиться к врачу, потому что повреждение кожи борщевиком может быть настолько серьезным, что приведет к присоединению вторичной инфекции.
— На поверхности кожи живут микроорганизмы, которые при ее повреждении могут нанести серьезный урон здоровью. Ожоги от борщевика особенно опасны для глаз и век, потому что могут привести к слепоте, — сказал он.
Помимо этого, терапевт объяснил, что если человек пройдет мимо борщевика или случайно до него дотронется, то ничего не случится и ожогов не будет. Это возможно только если повредить структуру растения.
— Ожог можно получить, если сломать стебель, листья или соцветия растения, и сок вытек и попал на кожу. Проходя мимо растения можно не опасаться получить ожог, — заключил собеседник «ВМ».
Ранее стало известно, что врачи Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского спасли дачника с ожогами 80 процентов кожи от борщевика. По словам представителей НИИ, мужчина косил траву на своем дачном участке, когда ему попался борщевик, который он не заметил. Уже дома мужчина обнаружил покраснение, но не придал этому значения и лег спать, не обращая внимания на зуд. Следующим утром он увидел сильное поражение кожи.