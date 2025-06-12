«Огромные волдыри»: что делать, если вы обожглись соком борщевика

— Причем сам сок, в котором содержится футокарбонин, не является раздражающим. Человек может даже не понять, что он скосил, например, борщевик, и много его сока попало на руку. Поэтому если вы собираетесь косить траву, нужно обязательно надеть на себя защитную одежду, которая полностью закроет кожу, а на руках должны быть перчатки, — сказал он.