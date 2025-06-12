В Могилеве сотрудники ГАИ задержали пьяного маршрутчика, который вез пассажиров

Пьяный водитель маршрутки задержан сотрудниками ГАИ, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Сообщается, что инспекторы ДПС остановили маршрутное такси с шестью пассажирами в салоне. Во время проверки документов физическое состояние 44-летнего водителя вызвало у инспекторов подозрение.
«Медицинское освидетельствование показало наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0.7 промилле», — говорится в сообщении.
За управление транспортным средством в нетрезвом виде водителю придется заплатить штраф 100 базовых величин (4200 рублей) с лишением права на управление транспортными средствами сроком на 3 года. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку.
Ранее мы писали, что в Минске три фирмы выплатили зарплату 675 сотрудникам после вмешательства прокуратуры: «Задолженность составила 3,8 миллиона рублей».
Еще рассказали, что 20-летний маг из Жлобина брал от 25 до 600 рублей за чудеса в TikTok, обманув 60 белорусов.
Рассказали, что минчанин поймал в Припяти такого гигантского толстолобика, что зашкалили весы: «Рыбу тащили около часа».