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В Могилеве сотрудники ГАИ задержали пьяного маршрутчика, который вез пассажиров

В Могилеве задержали пьяного водителя маршрутки.

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Источник: Комсомольская правда

Пьяный водитель маршрутки задержан сотрудниками ГАИ, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Сообщается, что инспекторы ДПС остановили маршрутное такси с шестью пассажирами в салоне. Во время проверки документов физическое состояние 44-летнего водителя вызвало у инспекторов подозрение.

«Медицинское освидетельствование показало наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0.7 промилле», — говорится в сообщении.

За управление транспортным средством в нетрезвом виде водителю придется заплатить штраф 100 базовых величин (4200 рублей) с лишением права на управление транспортными средствами сроком на 3 года. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку.

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