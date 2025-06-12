Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский магазин «Красное и белое» закрыли за антисанитарию

Специалисты Роспотребнадзора выявили целый перечень нарушений.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора закрыло магазин «Красное и белое» в Воронеже на улице Пеше-Стрелецкая, 115. Проверка санитарных врачей выявила многочисленные нарушения. Среди них — несоблюдение требований по содержанию помещений, оборудования и инвентаря. В помещениях оказалось множество мух, а вот дезсредства, напротив, отсутствовали. Не было также необходимого температурного режима при хранении пищевой продукции на складе, отсутствовал производственный контроль, потолки и стены были в выбоинах и с отслоившейся штукатуркой. Работники не соблюдали правила личной гигиены и трудились в грязной одежде.

Все это могло стать причиной пищевых отравлений и послужило основанием для вынесения решения Советского суда о приостановке работы магазина на 30 суток с 6 июня.