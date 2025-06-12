Воронежский магазин «Красное и белое» закрыли за антисанитарию

Управление Роспотребнадзора закрыло магазин «Красное и белое» в Воронеже на улице Пеше-Стрелецкая, 115. Проверка санитарных врачей выявила многочисленные нарушения. Среди них — несоблюдение требований по содержанию помещений, оборудования и инвентаря. В помещениях оказалось множество мух, а вот дезсредства, напротив, отсутствовали. Не было также необходимого температурного режима при хранении пищевой продукции на складе, отсутствовал производственный контроль, потолки и стены были в выбоинах и с отслоившейся штукатуркой. Работники не соблюдали правила личной гигиены и трудились в грязной одежде.