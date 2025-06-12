В Казахстане открыли объезд на популярном маршруте

Чтобы обеспечить бесперебойное движение автотранспорта, организован альтернативный маршрут. Он проходит от населённого пункта Карасу до Отеген батыра по дороге республиканского значения, а далее по автодорогам местного значения до пунктов пропуска «Аухатты» или «Сортобе».