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В Казахстане открыли объезд на популярном маршруте

Национальная компания «ҚазАвтоЖол» объявила об изменении схемы движения на популярном направлении Алматы — Иссык-Куль, передает BAQ.KZ.

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Источник: Baigenews

Причиной стала реконструкция дороги на участке Карасу — Масанчи — Сортобе, а также ремонтные работы на объездной трассе в районе Бишкека.

Чтобы обеспечить бесперебойное движение автотранспорта, организован альтернативный маршрут. Он проходит от населённого пункта Карасу до Отеген батыра по дороге республиканского значения, а далее по автодорогам местного значения до пунктов пропуска «Аухатты» или «Сортобе».

По информации «ҚазАвтоЖол», оба пункта способны пропускать до 2000 автомобилей в сутки, что позволяет избежать серьёзных заторов и сохранить стабильный трафик даже в разгар ремонтных работ.

Компания рекомендует водителям и перевозчикам заранее учитывать изменения при планировании поездок и благодарит за понимание и сотрудничество в период временных неудобств.