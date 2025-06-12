В Казахстане открыли объезд на популярном маршруте

Причиной стала реконструкция дороги на участке Карасу — Масанчи — Сортобе, а также ремонтные работы на объездной трассе в районе Бишкека.
Чтобы обеспечить бесперебойное движение автотранспорта, организован альтернативный маршрут. Он проходит от населённого пункта Карасу до Отеген батыра по дороге республиканского значения, а далее по автодорогам местного значения до пунктов пропуска «Аухатты» или «Сортобе».
По информации «ҚазАвтоЖол», оба пункта способны пропускать до 2000 автомобилей в сутки, что позволяет избежать серьёзных заторов и сохранить стабильный трафик даже в разгар ремонтных работ.
Компания рекомендует водителям и перевозчикам заранее учитывать изменения при планировании поездок и благодарит за понимание и сотрудничество в период временных неудобств.