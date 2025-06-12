В Ростове ликвидировали пожар в районе свалки

В четверг, 12 июня, в Ростове на улице Самшитовая, 139 загорелась трава недалеко от свалки. Огонь распространился на 500 квадратных метров. Сообщение на пульт управления поступило в 15:09. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.