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В Ростове ликвидировали пожар в районе свалки

15 пожарных потушили загоревшуюся траву в Ростове.

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Источник: Комсомольская правда

В четверг, 12 июня, в Ростове на улице Самшитовая, 139 загорелась трава недалеко от свалки. Огонь распространился на 500 квадратных метров. Сообщение на пульт управления поступило в 15:09. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

На место незамедлительно выехали 15 пожарных и четыре единицы техники. Спустя почти два часа огонь удалось ликвидировать.

Ранее сообщалось, что на проспекте Королева в Ростове в многоэтажке потушили пожар. Спасателей вызвала местная жительница, которая заметила дым. Оказалось, что в одной из квартир на балконе замкнуло светильник.