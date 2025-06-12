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Главный тренер ФК «Пари НН» Виктор Ганчаренко отправлен в отставку

Ранее клуб проиграл «Сочи» стыковые матчи за право выступать в РПЛ.

Как создавалась новая Россия
Источник: ФК "Пари Нижний Новгород"

Контракт с главным тренером футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Виктором Ганчаренко расторгнут.

Об этом официально сообщил футбольный клуб.

«Пари НН» благодарит за работу 48-летнего белорусского специалиста, руководившего клубом с осени 2024 года после ухода серба Саши Илича. Как и предшественник, Ганчаренко по итогам сезона в РПЛ привёл ФК к стыковым матчам за право выступать в высшем дивизионе, и на этот раз «парижане» проиграли стыки «Сочи», выступавшему в Первой лиге. Решение о судьбе клуба в РПЛ либо о переходе его в ФНЛ пока так и не принято, несмотря на то что за сохранение «Пари НН» места в РПЛ выстакалось большинство клубов высшей лиги.

Nn.aif.ru, предвосхищая кадровое решение, рассказывал как минимум о двух кандидатах на пост главного тренера «Пари НН» — о чехе Марцеле Личке, покинувшем «Динамо» (Москва) и об экс-наставнике «Крыльев Советов» Игоре Осинькине.

Вслед за Ганчаренко тренерский штаб «Пари НН» покидают его помощники — это старший тренер Александр Ермакович, а также старший тренер по физической подготовке Руслан Зубик.

Как сообщалось ранее, судьба нового контракта клуба с капитаном Кириллом Гоцуком зависит от решения исполкома РФС о судьбе «Пари НН» в премьер-лиге.