Главный тренер ФК «Пари НН» Виктор Ганчаренко отправлен в отставку

«Пари НН» благодарит за работу 48-летнего белорусского специалиста, руководившего клубом с осени 2024 года после ухода серба Саши Илича. Как и предшественник, Ганчаренко по итогам сезона в РПЛ привёл ФК к стыковым матчам за право выступать в высшем дивизионе, и на этот раз «парижане» проиграли стыки «Сочи», выступавшему в Первой лиге. Решение о судьбе клуба в РПЛ либо о переходе его в ФНЛ пока так и не принято, несмотря на то что за сохранение «Пари НН» места в РПЛ выстакалось большинство клубов высшей лиги.