Лета не будет? Что происходит с погодой в Беларуси, рассказал ученый

В начале мая международные ученые сделали прогноз: из-за глобального потепления нынешнее лето будет аномально жарким. Уже почти середина июня, а по-настоящему теплые дни можно пересчитать по пальцам. Что происходит с погодой? Спросили у младшего научного сотрудника лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси Ивана Буякова.
Прогнозы сбываются не всегда.
— Сейчас на фоне потепления климата в атмосфере содержится больше воды в парообразном состоянии — увеличивается потенциальное влагосодержание. И чем оно больше, тем мощнее будут облака, грозы и ливни, — рассказывает эксперт.
Иван Буяков признает, что глобальное потепление — это не выдумка. Тогда почему же в Беларуси в июне так холодно?
— Температурные колебания обусловлены двумя факторами: солнечной активностью в теплое время года и циркуляцией воздушных масс. Сейчас к нам заходят прохладные влажные воздушные массы с Северной Атлантики, — поясняет ученый. — В результате устанавливается прохладная погода.
Но эпизодически наблюдаются и затоки тропического воздуха, на фоне которых происходят столкновения двух разных по своим физическим свойствам воздушных масс. Это приводит к ливням, грозам и шквалам в зоне контакта между тропическим и умеренным воздухом. Так, с четверга 5 июня до утра понедельника 9 июня над Беларусью образовалась область упомянутого контакта. В результате в столице прошли ливни с подтоплениями, в Брестской и Гомельской областях — мощные дожди со шквалами, поваленными деревьями, с пострадавшими и погибшими от ударов молний.
— Такие явления могут наблюдаться в разные годы: в одни — больше, в другие — меньше, — отмечает Иван Буяков. — Да и прогнозы не всегда сбываются. Природа не работает так же четко, как математические модели. Если в последние десятилетия наметился тренд на потепление, это не значит, что теперь каждое лето окажется жарким и засушливым. Все равно найдутся периоды для прохладных летних месяцев.
Эксперт считает, что большим количеством пугающих историй о природных катаклизмах мы обязаны не столько природе, сколько развитию технологий: смартфонам, интернету, соцсетям. Возрос информационный вал сообщений о погодных явлениях. Если полтора века назад новость о граде, побившем посевы, из деревни в столицу шла несколько дней, то сейчас долетает за секунды. Хотя многие такие события могут носить локальный характер и даже не фиксироваться метеостанциями.
— Среднее расстояние между метеостанциями — около 50 километров. Например, в Минске она установлена в восточной части города. От нее до Каменной Горки порядка 15 километров. Когда на метеостанции будет светить солнце, Каменная Горка может утопать от ливня. Для лета это нормальное явление, потому что процессы выпадения осадков, грады и шквалы очень локализованы, — подчеркивает ученый.
Реалии блокирующего антициклона.
— Ураганы и смерчи этим летом тоже возможны, — не отрицает эксперт. — К ним всегда надо быть готовым — слушать рекомендации МЧС, следить за сводками погоды, соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать печальных последствий.
А вот давать долгосрочные прогнозы — дело неблагодарное, считает собеседник. Они могут не оправдаться.
— Все зависит от конфигурации циклонов и антициклонов, — поясняет Иван Буяков. — В атмосфере может произойти резкая перестройка циркуляции, и над определенной территорией зависнет так называемый блокирующий антициклон. В его эпицентре температура будет выше нормы, установится жара. А вдоль периферии разгуляются циклоны с осадками.
Например, в мае 2025 года Беларусь находилась недалеко от периферии блокирующего антициклона, который располагался восточнее, на территории России. Нам на протяжении недели сопутствовали циклоны. Когда в Смоленске светило солнце, Минск заливало дождями.
— В науке такая система называется омеговидным блокированием, — поясняет ученый. — В центре антициклон, а по бокам от него два циклона. Эта система очень устойчива — блокирование может продолжаться от нескольких дней до недель.
Иван Буяков напоминает про 2010 год, когда восток Беларуси и Европейскую часть России «жарило», — у нас же практически не было осадков. Но Польшу, Чехию и Словакию тогда смывало. В сентябре 2024 года история повторилась — мощный блокирующий антициклон завис над Европейской частью России и Беларусью, к нам снова пришла жара. При этом случилось рекордное наводнение в Польше. Мощный циклон, запертый между Судетскими горами и блокирующим антициклоном, за три дня обрушил на регион полугодовую норму осадков.
Типичное белорусское лето.
— В Беларуси преобладает западный перенос воздушных масс, а летом — северо-западные ветры, — поясняет эксперт. — В обычных условиях циклон проходит над нами, выливает на землю определенное количество осадков и идет дальше. Но когда в атмосфере случаются нарушения зональности, возникает антициклон, может произойти меридианальный перенос: с юга на север или наоборот. А это — как русская рулетка: неизвестно, куда мы попадем.
В центре устойчивой трипольной системы (антициклон и два циклона по бокам) будет сухо и жарко. Если попадаем в восточную часть циклона, где господствуют северные ветра, угодим в холодную и мокрую погоду. В западной части при этом будет достаточно жарко, периодически следует ждать мощных дождей и гроз, как в выходные 7−8 июня, когда по территории Беларуси прошла граница раздела воздушных масс.
Что касается прогноза на нынешнее лето, Иван Буяков отмечает: такие «предсказания» делаются с помощью многолетних массивов данных и сложных математических моделей. Результаты пересчитываются каждые 12 часов и могут сильно отличаться.
— В последние годы в связи с глобальным потеплением картина стала достаточно неустойчивой, — рассказывает ученый. — И это нормальное явление. Наиболее точно сделать прогноз на июль можно будет только в конце июня. Но, судя по данным последних лет, могу отметить — второй месяц лета крайне редко бывает сухим. Июль в Беларуси — самый дождливый. А вот в августе количество дней с осадками и грозами уменьшается, грозовая активность идет на спад. Также в августе обычно начинает снижаться температура. Хотя бывают годы, когда самым теплым месяцем лета оказывается именно август.
| Алексей ГОРБУНОВ, газета «7 дней». Фото БЕЛТА.
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