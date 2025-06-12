Лета не будет? Что происходит с погодой в Беларуси, рассказал ученый

— Такие явления могут наблюдаться в разные годы: в одни — больше, в другие — меньше, — отмечает Иван Буяков. — Да и прогнозы не всегда сбываются. Природа не работает так же четко, как математические модели. Если в последние десятилетия наметился тренд на потепление, это не значит, что теперь каждое лето окажется жарким и засушливым. Все равно найдутся периоды для прохладных летних месяцев.