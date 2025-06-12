В Беларуси новые условия господдержки при строительстве и покупке жилья. Изучили новации

С 1 июня вступили в силу подписанные 6 марта главой государства указы № 94 и № 95, направленные на совершенствование подходов к порядку строительства и кредитования жилья. Изменились ли формы господдержки? Какие категории граждан могут претендовать на помощь государства? Как работает обновленный государственный заказ на возведение жилых квадратных метров и кто может рассчитывать на их получение? Вникнуть в законодательные нюансы помогла заместитель начальника главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская.
«После 1 июня строительство жилых домов при долевом участии или в составе жилищно-строительных потребительских кооперативов не прекращается — корректируется порядок финансирования».
Главная цель указа № 95 «О государственной поддержке при жилищном строительстве» заключается в создании общего документа по предоставлению гражданам государственной поддержки при улучшении жилищных условий. В нем объединены все существующие в стране формы такой поддержки. Как было подчеркнуто представителем Минстройархитектуры, документ изложен простым и доступным языком, понятным как профессионалам, которые руководствуются им для принятия решений, так и далеким от строительства людям, желающим улучшить свои жилищные условия путем возведения жилья с государственной поддержкой.
Размеры господдержки установлены на действующем уровне, сохраняются и категории, имеющие на нее право, как и порядок и условия предоставления господдержки. Так, указ предусматривает три формы господдержки при строительстве или приобретении жилья: льготные кредиты, одноразовые субсидии и финансовая помощь государства на возмещение задолженности по льготным кредитам. На льготные кредиты на строительство одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах, а также на приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах, построенных по госзаказу, может претендовать 21 категория граждан. Одноразовые субсидии на строительство или приобретение жилья доступны 17 категориям граждан. Финансовая помощь государства в возврате задолженности по льготным кредитам выделяется многодетным и молодым семья при рождении детей. Вместе с тем, как было отмечено, отдельные категории граждан могут иметь право на все формы государственной поддержки.
«Сохранены и направления использования льготных кредитов и одноразовых субсидий. Очередники, имеющие право на получение господдержки, могут с их использованием возвести или реконструировать индивидуальный жилой дом подрядным или хозяйственным способом, имеют право и на приобретение жилого помещения, построенного по государственному заказу, — добавила Инна Пинковская. — Многодетным семьям при использовании льготных кредитов или одноразовых субсидий позволяется приобрести жилье на первичном или вторичном рынке. Дополнительно предусмотрено: в населенных пунктах до 20 тыс. человек льготные кредиты будут предоставляться для покупки жилья как на первичном рынке (построенного по государственному заказу), так и на вторичном. Эта норма подготовлена для поступательного развития небольших населенных пунктов».
Среди основных новаций указа № 95 — исключение граждан из участия в процессе долевого строительства и предоставление льготных кредитов только на покупку квартир в многоквартирных жилых домах, возведенных по государственному заказу. При этом замначальника главного управления строительства и жилищной политики обратила внимание, что по индивидуальным жилым домам сохраняется кредитование на строительство и покупку. Кроме того, субсидии на погашение долга и процентов по коммерческим кредитам на строительство жилья замещаются льготными кредитами.
«Подчеркну, что после 1 июня строительство жилых домов при долевом участии или в составе жилищно-строительных потребительских кооперативов ни в коем случае не прекращается. Жилые дома таким способом будут строиться на тех же условиях, но финансировать такое строительство граждане смогут за счет собственных средств либо привлеченных кредитов, которые банки предоставляют на своих условиях, — прокомментировала представитель профильного ведомства. — При этом многоквартирные жилые дома, строительство которых этими способами началось до вступления в силу изменений, то есть до 1 июня 2025 года, будут достраиваться в прежнем порядке, без каких-либо корректировок».
Имеющих право на жилье, построенное по госзаказу, стало больше.
В то же время указом № 94 в новой редакции излагается указ от 8 мая 2013 года № 215, которым введен механизм государственного заказа на строительство жилья. Суть госзаказа заключается в том, что возведение жилых домов ведется госзаказчиками (УКСами и другими государственными организациями) без привлечения граждан на этапе строительства. Льготный кредит на строительство жилого дома предоставляется организации-заказчику под 2% годовых. После ввода дома в эксплуатацию и заключения договоров купли-продажи с гражданами задолженность по льготным кредитам переоформляется на граждан.
Вместе с тем было отмечено, что по указу № 94 увеличивается на один месяц максимальный срок, на который предоставляется льготный кредит по госзаказу заказчику. Новшество введено в связи с тем, как пояснила Инна Пинковская, что из-за прежнего срока, равного четырем месяцам, возникали трудности с продажей жилья очередникам и переоформлением задолженности по льготному кредиту. Это обстоятельство в свою очередь вызвано тем, что в стране действуют довольно длительные сроки по принятию решения о досрочном использовании средств семейного капитала на приобретение жилых помещений, построенных по госзаказу, и последующего перечисления средств по принятому решению отделениями Беларусбанка. Чтобы достигнуть оптимального срока, и было решено увеличить срок предоставления льготного кредита заказчику.
«На темпах строительства жилья это никак не скажется, просто многоквартирные жилые дома, какие раньше возводились по долевым договорам или в составе жилищно-строительных потребительских кооперативов, переводятся на строительство по госзаказу, — отметила сотрудник Минстройархитектуры. — Такой способ более приемлем для граждан, так как отныне они не столкнутся с переносами сроков ввода жилья в эксплуатацию или изменением стоимости квартиры в процессе ее строительства, соответственно, отпадет необходимость брать кредит во время стройки. После завершения строительства заказчик получит полностью готовую для проживания квартиру. Никаких проблем не возникнет точно».
Указ предусматривает возможность строительства в многоквартирном жилом доме части квартир по государственному заказу и части квартир за счет средств бюджета для предоставления гражданам в качестве арендного и социального жилья. В числе подготовленных новаций также продажа жилья, построенного по госзаказу, всем гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, тогда как прежде — только имеющим право на господдержку. Эта категория граждан сможет приобрести такое жилье в случае, если очередники, которые таким правом наделены, отказались от приобретения. В первую очередь такая норма затронет, вероятно, молодые семьи с одним ребенком или без детей, состоящие на учете нуждающихся, но без права на получение господдержки.
Таким образом, данным нормативным актом расширен круг имеющих право на приобретение жилых помещений, построенных по государственному заказу. Такое право с 1 июня, в частности, получили государственные организации и хозяйственные общества, которые в последующем приобретенные или построенные по госзаказу жилые помещения будут передавать своим работникам на условиях договора найма арендного жилья либо договора найма частного жилищного фонда. «Введенные нормы в первую очередь направлены на то, чтобы привлечь на предприятия квалифицированные кадры и закрепить их на месте работы. Я бы сказала, что это еще и возможность для молодежи получить жилье», — добавила замначальника главного управления строительства и жилищной политики.
Все перечисленные изменения в порядке строительства и кредитования жилья заработали с 1 июня 2025 года. Государственная поддержка по жилым домам, возведение которых начато до указанной даты, ведется на прежних условиях.
По данным Министерства архитектуры и строительства, в 2025 году планируется направить на улучшение жилищных условий 6480 многодетных семей, ввести в эксплуатацию 4970 квартир. А за прошлый год жилищные условия в Беларуси улучшили 20 712 семей, из них 7765 многодетных и 5635 молодых семей.
В первом квартале этого года динамика жилищного строительства в стране, как уточнили в профильном ведомстве, сложилась положительная с темпом роста 118% к уровню предыдущего года. В январе — марте введено в эксплуатацию 929,2 тыс. кв.м общей площади жилья, высокий темп по строительству отмечается в Брестской (23,9% к годовому заданию) и Минской (23,1%) областях. Ввод в эксплуатацию жилья, строящегося с государственной поддержкой, составил 177,1 тыс. кв.м, или 23,9% от годового задания. Что касается арендного жилья, то по итогам первого квартала введено в эксплуатацию 49,4 тыс. кв.м такого жилья, или 11,2% от годового задания, из них для военнослужащих — 23,6 тыс. кв.м, или 11,9% от задания.
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