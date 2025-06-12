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Какие троллейбусы в Минске в выходные изменят маршрут, рассказали в «Минсктрансе»

На указанный период ограничивается движение троллейбусов от ул. Маяковского в направлении пр. Партизанского. В связи с этим троллейбусные маршруты будут организованы по временным схемам с выполнением всех остановочных пунктов на измененных участках.

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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 14 и 15 июня вносятся временные изменения в схемы движения троллейбусов в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде по ул. Аранской. Об этом БЕЛТА сообщили в ГП «Минсктранс».

На указанный период ограничивается движение троллейбусов от ул. Маяковского в направлении пр. Партизанского. В связи с этим троллейбусные маршруты будут организованы по временным схемам с выполнением всех остановочных пунктов на измененных участках.

Движение маршрутов № 3, № 16 организуется от ул. Свердлова по ул. Маяковского, Денисовской, Ванеева, Партизанскому проспекту и далее по маршрутам, в обратном направлении — без изменений.

Движение маршрута № 19 организуется от ул. Могилевской по ул. Аранской, Маяковского, Денисовской, Ванеева, пр. Рокоссовского и далее по маршруту, в обратном направлении — без изменений.

Движение маршрута № 59 организуется от ул. Могилевской по ул. Аранской, Маяковского, Денисовской, Ванеева, пр. Партизанскому, ул. Буденного без выполнения на изменяемом участке остановочного пункта «Площадь Ванеева», в обратном направлении — без изменений.

В «Минсктрансе» отметили, что воспользоваться троллейбусными маршрутами № 3, № 16 пассажиры, находящиеся на ул. Аранской и пр. Партизанском, могут с ОП «Автовокзал Восточный» (по ул. Ванеева), доехав на троллейбусном маршруте № 36 до ОП «Проспект Рокоссовского».

Движение автобусных маршрутов № 43, № 79, № 151C, троллейбусного маршрута № 36 на ул. Аранской остается без изменений. -0-