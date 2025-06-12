В Ростове-на-Дону провели единый развод полицейских нарядов в День России

В День России на Площади Советов в Ростове-на-Дону состоялся торжественный развод полицейских нарядов, которые будут обеспечивать правопорядок во время праздничных мероприятий. Более 200 сотрудников правоохранительных органов, включая патрульно-постовую службу, дорожную полицию, транспортных полицейских и кинологов со служебными собаками, приняли участие в мероприятии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Ростовской области.
Развод личного состава провел начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. В своем обращении к сотрудникам он подчеркнул важность качественного выполнения служебных задач, строгого соблюдения законности и дисциплины, а также внимательного отношения к жителям и гостям города.
Начальник Управления организации охраны общественного порядка регионального МВД полковник полиции Тарас Шевченко провел строевой смотр и проинструктировал личный состав о текущей оперативной обстановке в регионе.