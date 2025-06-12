В Ростове-на-Дону провели единый развод полицейских нарядов в День России

В День России на Площади Советов в Ростове-на-Дону состоялся торжественный развод полицейских нарядов, которые будут обеспечивать правопорядок во время праздничных мероприятий. Более 200 сотрудников правоохранительных органов, включая патрульно-постовую службу, дорожную полицию, транспортных полицейских и кинологов со служебными собаками, приняли участие в мероприятии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Ростовской области.