Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону провели единый развод полицейских нарядов в День России

Более 200 полицейских приняли участие в разводе нарядов.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В День России на Площади Советов в Ростове-на-Дону состоялся торжественный развод полицейских нарядов, которые будут обеспечивать правопорядок во время праздничных мероприятий. Более 200 сотрудников правоохранительных органов, включая патрульно-постовую службу, дорожную полицию, транспортных полицейских и кинологов со служебными собаками, приняли участие в мероприятии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Ростовской области.

Развод личного состава провел начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. В своем обращении к сотрудникам он подчеркнул важность качественного выполнения служебных задач, строгого соблюдения законности и дисциплины, а также внимательного отношения к жителям и гостям города.

Начальник Управления организации охраны общественного порядка регионального МВД полковник полиции Тарас Шевченко провел строевой смотр и проинструктировал личный состав о текущей оперативной обстановке в регионе.