Наш успех — это ежедневный труд. Медалисты витебских школ о своих золотых наградах

12 июня, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Осознанно идти к цели много лет и находить удовольствие в освоении наук. Выпускники витебских школ рассказали корреспонденту БЕЛТА, как завоевываются золотые медали на учебном Олимпе.
Сегодня 115 ребятам — выпускникам школ Первомайского района Витебска в торжественной обстановке вручили дипломы с отличием и золотые медали. Для молодежи устроили яркий праздник, который традиционно, уже третий год подряд, собирает лучших учащихся во Дворце спорта. Театр на ходулях, выступление творческих коллективов, теплые слова от педагогов и пожелания достичь новых высот, фотосессия — для каждого из ребят этот день станет незабываемым.
Легок ли пусть к успеху? Ребята рассказали, как им далась такая победа и чем приходилось поступиться ради золота.
«Не могу сказать, что учеба была легкой или тяжелой, скорее что-то между этими понятиями. Временами приходилось сложно, в зависимости от того, какой предмет изучали, а иногда все давалось просто. Порой нужно было забыть о развлечениях, прогулках и сидеть над учебниками, чтобы получить высокие оценки. Хочу сказать, что многое зависит от педагогов, которые увлекают своим предметом, помогают, идут навстречу. Мне нравились профильные предметы — химия, биология, а еще математика, мне она давалась хорошо. Поступать планирую на фармацевтический факультет нашего Витебского государственного медицинского университета. Если поступлю, то, заглядывая вперед на перспективу, буду искать работу в родном Витебске», — поделилась выпускница лицея Витебского государственного университета имени П. М. Машерова Ольга Контурова.
Ее мама Мария рассказала, что хорошо помнит свой выпускной, для которого специально покупала платье розового цвета. «Это был очень эмоциональный день, который, думаю, мало кто может забыть. Наши педагоги желали нам много всего приятного и позитивного, но главное, говорили они, нужно всегда оставаться хорошими людьми. Этого же я желаю и дочери», — отметила мама медалистки, добавив, что достижения Оли — это гордость и радость для всей семьи.
Выпускник гимназии № 9 Данила Лазуко признался, что еще в восьмом классе вкусил мед успеха в учебе. «Я закончил тот год с хорошими результатами и мне это очень понравилось. После этого я четыре года осознанно, методично и упорно работал на золотую медаль. Сейчас ощущения двоякие, потому что медаль — это своего рода личная победа, но при этом ты знаешь, что ты к ней стремишься, прикладываешь немало усилий для этого, и вот она — закономерная награда за ежедневный труд», — рассказал молодой человек.
В старших классах гимназии у него был профиль по русскому и французскому языкам, однако на иностранные языки Данила не планирует поступать. Он остановился на профессии юриста, и к выбору сына приложили руку и родители, убедившие его изучать законы.
Гордость переполняла сегодня не только детей и их родителей, но и педагогов, директоров школ. Руководитель СШ № 40 Татьяна Автухова отметила, что в школе в этом году семь медалистов. «Они все готовы ко взрослой жизни, особенно медалисты. Это дети целеустремленные, видящие цель впереди и уверенно идущие к ней. Все у них получится. Наши выпускники часто приходят к нам, даже когда обзаводятся семьями, делятся радостью, просят совета у любимого классного руководителя. Нам есть кем гордиться. Например, наша выпускница Алина Ретькова возглавляет Молодежный парламент при Совете Республики Национального собрания Беларуси. Она очень частый гость в своей любимой и родной 40-й школе. Приезжает, выступает перед ребятами, делится опытом, мотивирует, настраивает, что при желании любая вершина покорится», — рассказала директор.
Завтра ребята простятся со школой и вступят во взрослую жизнь. Они дают себе обещание достичь новых успехов, а их родители — не плакать на церемонии вручения аттестатов, но мамы выпускников не уверены, что смогут это обещание сдержать. -0-
Фото Александра Хитрова.