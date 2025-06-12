Наш успех — это ежедневный труд. Медалисты витебских школ о своих золотых наградах

Гордость переполняла сегодня не только детей и их родителей, но и педагогов, директоров школ. Руководитель СШ № 40 Татьяна Автухова отметила, что в школе в этом году семь медалистов. «Они все готовы ко взрослой жизни, особенно медалисты. Это дети целеустремленные, видящие цель впереди и уверенно идущие к ней. Все у них получится. Наши выпускники часто приходят к нам, даже когда обзаводятся семьями, делятся радостью, просят совета у любимого классного руководителя. Нам есть кем гордиться. Например, наша выпускница Алина Ретькова возглавляет Молодежный парламент при Совете Республики Национального собрания Беларуси. Она очень частый гость в своей любимой и родной 40-й школе. Приезжает, выступает перед ребятами, делится опытом, мотивирует, настраивает, что при желании любая вершина покорится», — рассказала директор.