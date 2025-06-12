В Самаре прошел грандиозный «Парад на Волге»

Мероприятие прошло при строгом соблюдении мер безопасности. Организаторы поблагодарили всех, кто обеспечивал порядок во время парада. «Парад на Волге» обещают сделать ежегодным и еще более зрелищным. Организаторами «Парада на Волге» стали водомоторный клуб и клуб гидроциклистов под общим началом регионального отделения ДОСААФ России по Самарской области — при поддержке администрации города и регионального правительства.