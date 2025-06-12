В Самаре прошел грандиозный «Парад на Волге»

Около 500 судов с российскими флагами прошли вдоль набережной в Самаре.
12 июня Самара стала центром масштабного водного праздника — «Парада на Волге». Почти 500 судов из разных регионов страны, украшенные триколорами, прошли по главной реке города, создав незабываемое зрелище для тысяч зрителей.
Участники прибыли из Ростова-на-Дону, Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Организаторы отмечают, что Волга стала идеальным местом для такого патриотического мероприятия — это самая «русская» река, объединяющая разные культуры и традиции.
«В будущем география фестиваля будет расширяться — ждем участников с северных регионов, уверен, им есть что показать», — отметил в своем телеграм-канале мэр Самары Иван Носков и пообещал поддерживать парад и в следующие годы.
После водного парада большинство яхт и катеров отправились к устью реки Сок, на остров Голодный, где развернули самый длинный российский триколор длиной 1 километр.
Мероприятие прошло при строгом соблюдении мер безопасности. Организаторы поблагодарили всех, кто обеспечивал порядок во время парада. «Парад на Волге» обещают сделать ежегодным и еще более зрелищным. Организаторами «Парада на Волге» стали водомоторный клуб и клуб гидроциклистов под общим началом регионального отделения ДОСААФ России по Самарской области — при поддержке администрации города и регионального правительства.
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