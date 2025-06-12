До свидания и никаких драм: пять знаков зодиака, которые разводятся чаще других

Вот уж кто умеет нырять с головой в чувства — так это Рыбы. Но, увы, в браке их романтизм часто оборачивается трагедией, потому что конфликты они не выносят на дух. Вместо того чтобы разбираться, предпочитают сбежать — мысленно или буквально.