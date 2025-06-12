До свидания и никаких драм: пять знаков зодиака, которые разводятся чаще других

Увы, некоторые браки словно изначально были созданы для развода. Даже если в начале казалось, что это судьба. Ясновидящая Кажетта рассказала «Вечерней Москве», представители каких знаков зодиака чаще других идут под венец, а потом разрывают отношения.
Водолей.
Если Водолей и появляется на свадьбе, то, скорее всего, как гость, да и то с кислыми мыслями. Сам институт брака кажется ему чем-то подозрительным — мол, еще один способ для государства залезть в душу.
А теперь добавим сюда его характер: свободолюбивый, непредсказуемый, как ветер в поле. Водолей может поиграться с идеей «пожить вдвоем», но глубоко внутри он не воспринимает это всерьез. И если вдруг партнер не оправдает ожиданий — до свидания, никаких драм, просто закрытая дверь.
Человек ветра не может жить в клетке, даже если она окажется золотой.
Рыбы.
Вот уж кто умеет нырять с головой в чувства — так это Рыбы. Но, увы, в браке их романтизм часто оборачивается трагедией, потому что конфликты они не выносят на дух. Вместо того чтобы разбираться, предпочитают сбежать — мысленно или буквально.
Если вдруг в отношениях что-то пошло не так, Рыбы могут начать юлить, скрываться, даже врать. Или просто закроются в себе, ускользая сквозь пальцы, как вода. И вот уже один — в лодке, другой — на берегу.
Мечтать — не значит, строить. А в браке, к сожалению, одних мечтаний маловато.
Стрелец.
Стрелец — это свобода, авантюра, горизонты без границ. Он горит, он мечтает, он всегда в пути — и в жизни, и в чувствах. Идеалист до мозга костей, он часто дорисовывает партнера в своем воображении.
Но реальность редко совпадает с картинкой в голове. Рано или поздно приходит разочарование, и тут уже — собрать чемодан без сожалений и в добрый путь. Удержать Стрельца в разочаровавшем его союзе — все равно что пытаться удержать стрелу в полете.
Он пришел, он увидел и исчез, потому что душа попросила приключений.
Близнецы.
Близнецы живут на искре — сегодня одно, завтра другое. Они обожают флирт, легкость, новые лица. Брак для них звучит слишком серьезно, даже пугающе.
Если Близнецы все же решатся на свадьбу, то только при условии полной свободы: хочешь на йогу — иди, хочешь ночной квест — пожалуйста. Но стоит партнеру намекнуть на рамки — и Близнецы начнут искать окно.
С ними никогда не скучно, но и усидеть на месте — не их стиль.
Козерог.
Козерог — человек дела. Работа, цели, амбиции — все по расписанию, все с перспективой. Козероги не любят расплескивать энергию на ерунду. Семья важна для них, но если времени не хватает даже на сон, то что уж говорить о романтике.
Козерог может быть верным, заботливым партнером, но все равно производит впечатление закрытого и упрямого. И если его трудоголизм начинает мешать браку, то недовольство растет. Быть может, он и не первый подаст на развод, но трещины в отношениях появятся не сразу — зато уверенно.
Когда ты строишь карьеру, как небоскреб, легко не заметить, что внизу кто-то замерзает от одиночества.
Ранее ясновидящая Кажетта составила гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025 года.