Дело «пахнет» дурно: Молдавские фермеры вместо грантов получат технологии по переработки навоза — так правительство планирует спасать сельхоз хозяйства

Фермеры ждут гранты, чтобы спасти свои хозяйства. Но получат только технологии для переработки навоза.
Сообщается, власти планируют развивать выработку энергии из биогаза в сельском хозяйстве. Других проблем в отрасли не обнаружено.
Министерство энергетики совместно с Termoelectrica и CET-Nord разработает проект стоимостью 800 тысяч евро. Это поможет внедрить биогаз и технологию сжигания отходов с учетом экологических норм.
Новость плохая: в ближайшие годы будет много дерьма. Новость хорошая: большую его часть будут использовать рационально.
Источник: t.me/mv6566.
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