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Дело «пахнет» дурно: Молдавские фермеры вместо грантов получат технологии по переработки навоза — так правительство планирует спасать сельхоз хозяйства

Министерство энергетики совместно с Termoelectrica и CET-Nord разработает проект стоимостью 800 тысяч евро.

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Источник: Комсомольская правда

Фермеры ждут гранты, чтобы спасти свои хозяйства. Но получат только технологии для переработки навоза.

Сообщается, власти планируют развивать выработку энергии из биогаза в сельском хозяйстве. Других проблем в отрасли не обнаружено.

Министерство энергетики совместно с Termoelectrica и CET-Nord разработает проект стоимостью 800 тысяч евро. Это поможет внедрить биогаз и технологию сжигания отходов с учетом экологических норм.

Новость плохая: в ближайшие годы будет много дерьма. Новость хорошая: большую его часть будут использовать рационально.

Источник: t.me/mv6566.

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