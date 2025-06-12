Telegraaf: Промеса задержали в Дубае

Полиция Дубая, как пишет газета Telegraaf, задержала бывшего игрока московского «Спартака» Промеса. По данным издания, он помещен в следственный изолятор.
Полиция Дубая, как пишет газета Telegraaf, задержала бывшего игрока московского «Спартака» Квинси Промеса. По данным издания, он помещен в следственный изолятор.
«Полиция Дубая в четверг задержала Промеса», — говорится в публикации газеты.
Футболист, как уточняется, был помещен в следственный изолятор.
Адвокат Промеса подтвердил изданию факт задержания, однако от дальнейших комментариев отказался.
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