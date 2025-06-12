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Telegraaf: Промеса задержали в Дубае

Полиция Дубая, как пишет газета Telegraaf, задержала бывшего игрока московского «Спартака» Промеса.

Как создавалась новая Россия

Полиция Дубая, как пишет газета Telegraaf, задержала бывшего игрока московского «Спартака» Промеса. По данным издания, он помещен в следственный изолятор.

Полиция Дубая, как пишет газета Telegraaf, задержала бывшего игрока московского «Спартака» Квинси Промеса. По данным издания, он помещен в следственный изолятор.

«Полиция Дубая в четверг задержала Промеса», — говорится в публикации газеты.

Футболист, как уточняется, был помещен в следственный изолятор.

Адвокат Промеса подтвердил изданию факт задержания, однако от дальнейших комментариев отказался.

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