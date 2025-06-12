Самолет с третьей группой вернувшихся из плена военных приземлился в Подмосковье

В Подмосковье в четверг, 12 июня, приземлился самолет Ил-76МД, на борту которого находилась третья группа российских военнослужащих, освобожденная из украинского плена согласно договоренностям, которых Москва и Киев достигли в Стамбуле.
После приземления военные спустились по трапу самолета с российскими флагами, передает корреспондент «Известий».
Ранее Министерство обороны России сообщило об обмене военнопленных с Украиной. Позднее российское оборонное ведомство доложило о готовности к проведению обмена военнопленными с Киевом в ежедневном режиме.
10 июня в Подмосковье приземлился самолет Ил-76МД со второй группой бойцов российских войск, освобожденных из вражеского плена, на борту. На опубликованных журналистами кадрах военные, держа в руках флаг страны, скандируют: «Россия! Россия! Россия!». Первая группа военнослужащих возрастом до 25 лет вернулась 9 июня — самолет приземлился в аэропорту Чкаловский.
10 июня представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что в текущий момент Украина уделяет основное внимание «очень сложному» процессу обмена пленными с Москвой. Дипломат добавил, что Киев призывает своих партнеров «ничего не ждать, усиливать давление на Россию».