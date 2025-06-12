Самолет с третьей группой вернувшихся из плена военных приземлился в Подмосковье

10 июня в Подмосковье приземлился самолет Ил-76МД со второй группой бойцов российских войск, освобожденных из вражеского плена, на борту. На опубликованных журналистами кадрах военные, держа в руках флаг страны, скандируют: «Россия! Россия! Россия!». Первая группа военнослужащих возрастом до 25 лет вернулась 9 июня — самолет приземлился в аэропорту Чкаловский.