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ФК «Пари НН» объявил об отставке главного тренера

Виктор Гончаренко больше не возглавляет «Пари Нижний Новгород». Контракт с белорусским специалистом был расторгнут, об этом сообщила пресс-служба нижегородского футбольного клуба. Вместе с Гончаренко команду покидают его помощники — Александр Ермакович, Руслан Зубик и Андреа Бьянки.

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Источник: Life.ru

«Под руководством белорусского специалиста нижегородский клуб финишировал на 13 месте в турнирной таблице и попал в VK Видео переходные матчи», — отметили в пресс-службе.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Пари НН» занял 13-е место и уступил «Сочи» в стыковых матчах за право остаться в турнире. Однако из-за проблем с лицензированием у подмосковных «Химок» клуб из Нижнего Новгорода может сохранить прописку в высшем дивизионе.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» объявит о подписании контракта с Валерием Карпиным, главным тренером сборной России. Наставник проведёт свою первую тренировку 16 июня.