ФК «Пари НН» объявил об отставке главного тренера

«Под руководством белорусского специалиста нижегородский клуб финишировал на 13 месте в турнирной таблице и попал в VK Видео переходные матчи», — отметили в пресс-службе.
По итогам минувшего сезона РПЛ «Пари НН» занял 13-е место и уступил «Сочи» в стыковых матчах за право остаться в турнире. Однако из-за проблем с лицензированием у подмосковных «Химок» клуб из Нижнего Новгорода может сохранить прописку в высшем дивизионе.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» объявит о подписании контракта с Валерием Карпиным, главным тренером сборной России. Наставник проведёт свою первую тренировку 16 июня.