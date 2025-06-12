ФК «Пари НН» объявил об отставке главного тренера

По итогам минувшего сезона РПЛ «Пари НН» занял 13-е место и уступил «Сочи» в стыковых матчах за право остаться в турнире. Однако из-за проблем с лицензированием у подмосковных «Химок» клуб из Нижнего Новгорода может сохранить прописку в высшем дивизионе.