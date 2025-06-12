ТАСС: В Подмосковье приземлился самолет с военными ВС РФ, вернувшимися из плена

В четверг, 12 июня, в Подмосковье приземлился самолет Ил-76МД, на борту которого находятся бойцы Вооруженных сил (ВС) России, вернувшиеся из украинского плена. Об этом сообщает агентство ТАСС.
После приземления воздушного судна многие военные держали в руках российский триколор, а также громко скандировали «Россия».
В День России, в соответствии с договоренностями, которые удалось достичь во время второго раунда прямых переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле 2 июня, с киевской территории возвращена группа российских военных. Взамен Украине передана группа пленных ВСУшников.
Как KP.RU писал ранее, военнослужащие, вернувшиеся из плена, не сдерживают слез во время телефонных звонков родным и близким. Они рассказывают о самочувствии и просят передать всем-всем-всем, что с ними «все хорошо».