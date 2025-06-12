В Дубае задержан бывший футболист «Спартака» Квинси Промес

Промеса задержали в Дубае.
В ОАЭ сотрудники полиции арестовала бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Арест был произведен по запросу Министерства юстиции Нидерландов. Инцидент произошел в ночь на 12 июня в доме спортсмена, сообщают иностранные издания.
«Полиция Дубая арестовала Квинси Промеса в четверг. По словам инсайдеров, профессиональный футболист был арестован из-за запроса об экстрадиции голландского министерства юстиции», — пишет De Telegraaf.
Адвокат Джем Полат подтвердил журналистам факт ареста и уточнил, что его подзащитный был задержан сразу после полуночи. Полат отказался сообщать дополнительные подробности, сославшись на ход следствия.
Согласно информации источников в окружении футболиста, арест, вероятно, связан с поступившим из Нидерландов запросом на экстрадицию. В случае удовлетворения этого запроса Промес может быть этапирован в Нидерланды под надзором Королевской военной полиции для отбывания наказания сроком семь с половиной лет.
Ранее пресс-секретарь апелляционного отдела прокуратуры Нидерландов Ханнеке Сиккес-ван Стейн прокомментировала ситуацию вокруг бывшего форварда московского «Спартака» Квинси Промеса. Футболист собирался обратиться с ходатайством о приостановлении уголовного дела, чтобы избежать задержания в случае возвращения в Нидерланды. Промес выразил готовность полностью сотрудничать с судебными органами и исполнить возможное тюремное наказание, если оно будет назначено, пишет RT.