В Дубае задержан бывший футболист «Спартака» Квинси Промес

Согласно информации источников в окружении футболиста, арест, вероятно, связан с поступившим из Нидерландов запросом на экстрадицию. В случае удовлетворения этого запроса Промес может быть этапирован в Нидерланды под надзором Королевской военной полиции для отбывания наказания сроком семь с половиной лет.