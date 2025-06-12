В Китае разработал «птицеподобного дрона», летающего без GPS

Группа исследователей из Гонконга разработала «птицеподобного робота». Этот инновационный дрон способен развивать скорость до 72 км/ч и эффективно уклоняться от преград, не нуждаясь в GPS или внешнем освещении.
В отличие от большинства беспилотных летательных аппаратов, которым для навигации требуется картографическая информация или дистанционное управление, птицы в природе демонстрируют поразительную способность ориентироваться в пространстве без подобных вспомогательных средств. Ученые из Гонконгского университета сделали значительный шаг вперед в приближении машинного интеллекта к этому уровню.
Разработанная ими система получила название SUPER (Safety-Assured High-Speed Aerial Robot) — Высокоскоростной воздушный робот с гарантированной безопасностью.
Этот дрон-птица отличается компактными размерами (размах крыльев 28 см, масса 1,5 кг) и передовыми алгоритмами управления. Беспилотник способен облетать препятствия, такие как ветки и провода диаметром всего 2,5 мм, используя только собственные датчики и бортовой компьютер. SUPER оснащен легким трехмерным лидаром, обеспечивающим точное обнаружение объектов на расстоянии до 70 метров.