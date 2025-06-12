В Китае разработал «птицеподобного дрона», летающего без GPS

В отличие от большинства беспилотных летательных аппаратов, которым для навигации требуется картографическая информация или дистанционное управление, птицы в природе демонстрируют поразительную способность ориентироваться в пространстве без подобных вспомогательных средств. Ученые из Гонконгского университета сделали значительный шаг вперед в приближении машинного интеллекта к этому уровню.