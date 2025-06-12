Полиция Дубая задержала экс-игрока «Спартака» Промеса

В Дубае полиция задержала бывшего игрока «Спартака» Квинси Промеса, его поместили в следственный изолятор, сообщает газета Telegraaf.
Уточняется, что Промеса задержали в четверг — 12 июня. Адвокат спортсмена подтвердил его задержание, однако больше комментировать ничего не стал.
По информации источника газеты, игрока задержали в его доме.
Ранее Квинси Промес намекнул на возможное возвращение в «Спартак».
В свой 33-й день рождения на поздравление от «Спартака» он отреагировал двумя смайлами — сердцем и песочными часами. Подписчики расценили это как скорое возвращение в команду.