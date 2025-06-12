Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Дубая задержала экс-игрока «Спартака» Промеса

Квинси Промеса поместили в следственный изолятор.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

В Дубае полиция задержала бывшего игрока «Спартака» Квинси Промеса, его поместили в следственный изолятор, сообщает газета Telegraaf.

Уточняется, что Промеса задержали в четверг — 12 июня. Адвокат спортсмена подтвердил его задержание, однако больше комментировать ничего не стал.

По информации источника газеты, игрока задержали в его доме.

Ранее Квинси Промес намекнул на возможное возвращение в «Спартак».

В свой 33-й день рождения на поздравление от «Спартака» он отреагировал двумя смайлами — сердцем и песочными часами. Подписчики расценили это как скорое возвращение в команду.