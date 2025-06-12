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В СК начали проверку блогера, пожелавшей смерти участникам СВО в День России

Блогерша из Иркутска уже удалила свою страницу в социальной сети.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России начал проверку в отношении блогерши из Иркутска, которая оскорбительно высказалась о Дне России и участниках специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает RT.

В своём заявлении RT сообщает, что женщина не испытывает сожаления по поводу своих слов и считает себя влиятельной персоной. Она также высмеяла участников СВО и оскорбила День России.

«Это моя личная страница, я не ограничиваю доступ к ней. Моё мнение может отличаться от мнения большинства, но это не означает, что я неправа», — сказала она.

Её высказывания вызвали возмущение у пользователей интернета. Сообщается, что блогерша удалила свою страницу в социальной сети. В настоящее время сотрудники Следственного комитета изучают материалы в рамках доследственной проверки.

Ранее стало известно, что стримершу из Краснодара оштрафовали на 90 тысяч рублей за дискредитацию ВС России.