В СК начали проверку блогера, пожелавшей смерти участникам СВО в День России

Следственный комитет России начал проверку в отношении блогерши из Иркутска, которая оскорбительно высказалась о Дне России и участниках специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает RT.
В своём заявлении RT сообщает, что женщина не испытывает сожаления по поводу своих слов и считает себя влиятельной персоной. Она также высмеяла участников СВО и оскорбила День России.
«Это моя личная страница, я не ограничиваю доступ к ней. Моё мнение может отличаться от мнения большинства, но это не означает, что я неправа», — сказала она.
Её высказывания вызвали возмущение у пользователей интернета. Сообщается, что блогерша удалила свою страницу в социальной сети. В настоящее время сотрудники Следственного комитета изучают материалы в рамках доследственной проверки.
Ранее стало известно, что стримершу из Краснодара оштрафовали на 90 тысяч рублей за дискредитацию ВС России.