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De Telegraaf: Полиция Дубая арестовала бывшего футболиста «Спартака» Промеса

Полиция Дубая арестовала нидерландского футболиста Квинси Промеса, который ранее играл в составе московского футбольного клуба «Спартак». Об этом в четверг, 12 июня, сообщила газета De Telegraaf со ссылкой на адвоката игрока Джема Полата.

Как создавалась новая Россия

Полиция Дубая арестовала нидерландского футболиста Квинси Промеса, который ранее играл в составе московского футбольного клуба «Спартак». Об этом в четверг, 12 июня, сообщила газета De Telegraaf со ссылкой на адвоката игрока Джема Полата.

По данным журналистов, Промеса арестовали у его дома, а затем перевели в следственный изолятор. Если арест связан с запросом об экстрадиции, Промеса под надзором Королевской военной полиции доставят в Нидерланды, где ему придется отбывать наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы, передает газета.

14 февраля 2024 года суд в Амстердаме приговорил Квинси Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. По версии обвинения, футболист причастен к ввозу более 1,3 тысячи килограммов кокаина — он якобы руководил деятельностью преступной группировки, которая занималась контрабандой наркотиков.

1 июля «Спартак» объявил об уходе голландского форварда Квинси Промеса из клуба, поскольку он полностью пропустил вторую часть сезона по личным причинам, которые не позволили ему вернуться в Россию.