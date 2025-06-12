De Telegraaf: Полиция Дубая арестовала бывшего футболиста «Спартака» Промеса

По данным журналистов, Промеса арестовали у его дома, а затем перевели в следственный изолятор. Если арест связан с запросом об экстрадиции, Промеса под надзором Королевской военной полиции доставят в Нидерланды, где ему придется отбывать наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы, передает газета.