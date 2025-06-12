Спасатели разыскали заблудившихся в лесу россиянку с внучками

Ключевую роль в обнаружении потерявшихся сыграл вертолет, с помощью которого удалось установить местонахождение пенсионерки и детей. После эвакуации из леса всем троим была оказана первая помощь, после чего их передали медикам. По предварительным данным, состояние спасенных не вызывает опасений.