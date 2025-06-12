Спасатели разыскали заблудившихся в лесу россиянку с внучками

Пенсионерка с внучками спасены после 10-часовых поисков в подмосковном лесу, сообщает «МК Московская область».
В Чеховском округе Московской области завершилась успешная спасательная операция по поиску 63-летней женщины и двух ее внучек-школьниц, заблудившихся в лесном массиве у деревни Большое Петровское Чеховского муниципального округа.
Поиски продолжались более 10 часов с привлечением спасателей, волонтеров и авиации.
Ключевую роль в обнаружении потерявшихся сыграл вертолет, с помощью которого удалось установить местонахождение пенсионерки и детей. После эвакуации из леса всем троим была оказана первая помощь, после чего их передали медикам. По предварительным данным, состояние спасенных не вызывает опасений.
Этот случай вновь подчеркивает важность соблюдения мер безопасности при посещении лесных массивов, особенно с детьми. Спасатели напоминают, что перед походом в лес необходимо заряжать мобильные телефоны, брать с собой воду и сообщать родственникам о планируемом маршруте.
Читайте материал «Четырехлетний малыш оказался в реанимации после посещения стоматолога».