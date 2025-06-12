Путин: Российские силы ПВО сбили более 80 тысяч целей с начала СВО

— Силами ПВО с начала специальной военной операции уничтожено более 80 тысяч воздушных целей, из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100 процентов, западного производства, — рассказал глава государства в ходе совещания по рассмотрению параметров проекта государственной программы вооружения на 2027−2036 годы, его цитирует сайт Кремля.