Путин: Российские силы ПВО сбили более 80 тысяч целей с начала СВО

С начала специальной военной операции на Украине российские средства противовоздушной обороны ликвидировали более 80 тысяч воздушных целей. Об этом в четверг, 12 июня, сообщил президент России Владимир Путин.
— Силами ПВО с начала специальной военной операции уничтожено более 80 тысяч воздушных целей, из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100 процентов, западного производства, — рассказал глава государства в ходе совещания по рассмотрению параметров проекта государственной программы вооружения на 2027−2036 годы, его цитирует сайт Кремля.
Также в рамках этого совещания российский лидер объявил о создании войска беспилотных систем как отдельного рода войск. Он указал на необходимость обеспечивания этого направления максимально быстрым и качественным развертыванием и развитием. При этом Путин подчеркнул, что использование систем ПВО не теряет актуальности, и отметил необходимость создания универсальной системы противовоздушной обороны.