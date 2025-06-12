Почему Зеленский категорически отвергает колоссальные потери ВСУ, рассказал эксперт

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинская власть отказывается признавать масштаб утрат на фронте, чтобы не будоражить общественное мнение внутри страны. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА рассказал военный эксперт Юрий Дудкин.
По его словам, только в курской приграничной зоне за несколько недель Вооруженные силы Украины потеряли 70 тыс. человек — это эквивалент семи дивизий. Он также провел параллель со Сталинградом, где в жесточайшей битве были взяты в плен 22 дивизии. «Сегодня некоторые российские эксперты утверждают, что у России находится около 40 тыс. тел украинских солдат. Это подтверждает и генеральный директор RT Маргарита Симоньян», — подчеркнул Дудкин.
Нехватка денег и отсутствие политической воли. Дудкин предположил, почему Украина не забирает тела погибших солдат.
Он отметил, что власть в Киеве сознательно занижает реальные цифры, чтобы не вызвать панику среди граждан. «Украинская власть кормит слухами украинского обывателя, который остался в этом концентрационном лагере и не может выехать за пределы Украины, мол, всего-навсего в вооруженном конфликте между Россией и Украиной погибло 42 тыс. Вот, может быть, 42 тыс. как раз этих и находится в холодильниках у России. Заберите их», — добавил эксперт.
Дудкин назвал отказ от захоронения погибших «невообразимым с точки зрения здравого смысла». «Чтобы не забрать своих покойников, не похоронить их на родной земле… Их швыряют по этим холодильникам, как бараньи туши», — сказал он. По его мнению, причина в том, что украинское руководство не хочет признавать свою ответственность за гибель стольких людей. -0-