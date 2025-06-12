Почему Зеленский категорически отвергает колоссальные потери ВСУ, рассказал эксперт

Он отметил, что власть в Киеве сознательно занижает реальные цифры, чтобы не вызвать панику среди граждан. «Украинская власть кормит слухами украинского обывателя, который остался в этом концентрационном лагере и не может выехать за пределы Украины, мол, всего-навсего в вооруженном конфликте между Россией и Украиной погибло 42 тыс. Вот, может быть, 42 тыс. как раз этих и находится в холодильниках у России. Заберите их», — добавил эксперт.