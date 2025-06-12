Ростовская область попала в топ-5 регионов по заболеваемости корью за год

Ростовская область заняла пятое место среди российских регионов по количеству случаев заболеваемости корью в прошлом году. Согласно данным Роспотребнадзора, зафиксировано 1 639 заболевших, что составляет 39,41 случая на сто тысяч населения. Показатель в 18 раз превышает среднемноголетние значения и более чем вчетверо выше уровня 2023 года.
Детские возрастные группы оказались наиболее уязвимыми перед инфекцией. Две трети всех заболевших несовершеннолетние до 18 лет. Наибольшую опасность корь представляет для младенцев до года. По стране в этой категории зафиксирован рекордный показатель — 166,19 случаев на сто тысяч детей, что в 2,2 раза больше, чем в 2023 году.
Главной причиной стремительного распространения болезни специалисты называют недостаточный охват вакцинацией.