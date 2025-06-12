Ростовская область попала в топ-5 регионов по заболеваемости корью за год

Детские возрастные группы оказались наиболее уязвимыми перед инфекцией. Две трети всех заболевших несовершеннолетние до 18 лет. Наибольшую опасность корь представляет для младенцев до года. По стране в этой категории зафиксирован рекордный показатель — 166,19 случаев на сто тысяч детей, что в 2,2 раза больше, чем в 2023 году.