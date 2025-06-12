Hurriyet: к берегам Стамбула прибило дрон-камикадзе, внешне похожий на украинский

На пляже Шиле в пригороде Стамбула обнаружили дрон-камикадзе, предположительно принадлежащий ВСУ. Об этом сообщила газета Hurriyet.
Дрон был найден около полудня. Местные жители и отдыхающие сразу сообщили о находке в полицию и береговую охрану. На место происшествия были вызваны специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ. Территория вокруг дрона была временно оцеплена для обеспечения безопасности.
Специалисты предполагают, что дрон может быть оснащён взрывчаткой, но эта информация пока не подтверждена.
Турецкие СМИ опубликовали фотографии обнаруженного устройства. На снимках виден корпус дрона без хвостовой части и с частично повреждёнными крыльями. В носовой части можно разглядеть пропеллер с двигателем и другие элементы внутреннего устройства.
Ранее стало известно, что двухлетний ребенок погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области. Малыш скончался от полученных травм в больнице.