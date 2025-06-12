Hurriyet: к берегам Стамбула прибило дрон-камикадзе, внешне похожий на украинский

Дрон был найден около полудня. Местные жители и отдыхающие сразу сообщили о находке в полицию и береговую охрану. На место происшествия были вызваны специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ. Территория вокруг дрона была временно оцеплена для обеспечения безопасности.