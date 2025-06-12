Два сердца, один полет. Съемки фильма о летчиках-героях стартовали в Минске

Сегодня в Минске начались съемки художественного фильма «Одно на двоих» Национальной киностудии «Беларусьфильм», который расскажет о подвиге военных летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко. В небе над Барановичами они приняли решение ценой собственной жизни спасти жизни других людей. До последнего они уводили самолет от жилых домов, чтобы трагедия не стала катастрофой для всего города. Рассказать о жизни и подвиге парней решил режиссер Иван Павлов. Корреспонденты БЕЛТА побывали на съемочной площадке в летном корпусе Военной академии Беларуси и узнали, как проходят съемки белорусского байопика.
Режиссер Иван Павлов заметил, что фильм расскажет не только о военной судьбе героев, ведь подвиг рождается и в быту, и в любви, в поступках, которые мы совершаем каждый день. Съемки будут проходить в Военной академии, на 116-й гвардейской штурмовой авиационной базе в Лиде, в Барановичах, где был совершен подвиг, в Могилеве, где учились герои, Бобруйске в Минске.
«Этот фильм — художественное произведение. Где-то 70% киноленты — то, что происходило с героями в реальности. Документальной правды здесь большая часть, но фильм состоит не только из нее. Очень важна и лирическая часть, которая будет посвящена женщинам. Кто-то из летчиков мне сказал, что у летчика две любви: небо и женщины. И у этих ребят было также. Они любили летать и любили своих жен», — добавил Иван Павлов.
Исполнитель роли Никиты Егор Чубаков по профессии инженер, а не актер. Он увидел объявление о кастинге в интернете и откликнулся на него, после прошел несколько проб и оказался на съемочной площадке. Это его первая роль в большом кино. «Конечно, в начале было удивление, что меня утвердили, но я быстро перенастроился на работу. Начался процесс подготовки, просмотр видеоматериалов, изучение биографии: как информации, которая есть в открытом доступе, так и той, которую собирала команда и передали родные. Из всей этой информации делался собирательный образ Никиты в моей голове, и так я готовился к роли», — признался актер.
По словам Егора Чубакова, у них с Никитой есть сходства в характере. Они оба добродушные и местами наивные мечтатели. При этом в них есть и твердость, которая помогает не отступить назад в трудной ситуации.
Иван Павлов подчеркнул, что команда не старалась найти актеров с портретным сходством, а также согласовывала их кандидатуры с родственниками героев. При этом на роль Никиты Куконенко нужен был ярко-рыжий актер. «Кастинг для режиссера очень важная вещь, потому что актеры должны показать эмоциональную правду взаимоотношений персонажей. Поэтому очень важно, чтобы актер не изображал, а играл», — пояснил режиссер.
Первый кадр с Егором снимали восемь раз. По мнению Ивана Павлова, это очень хороший результат. При этом он уверен, что молодого актера во время съемок ждут моральные и физические трудности, ведь из него будут делать военного.
«Я думал, что будет тяжелее, ведь это серьезный проект, — поделился Егор Чубаков первыми впечатлениями от съемок. — Но у нас очень хорошая команда. Меня все поддерживают. Мы двигаемся на одной волне, поэтому я работаю с удовольствием».
«Из всех моих работ эта самая сложная по одной простой причине, кино — это драматургическое произведение, в котором есть завязка, кульминация, развязка и конфликт. Но в реальной жизни у героев не было конфликта. Они были учителем и учеником. А придумать конфликт или добавить внешнюю опасность — немного неправильно, ведь это кино про рождение подвига внутри человека», — сказал режиссер.
«Может быть, некоторые зрители посмотрят и скажут, что получилось скучно. Это байопик, биография, в которой мы нашли очень яркие моменты, но нам придется копнуть глубже и попытаться понять, почему они так поступали в тех или иных ситуациях. Например, почему Никита самовольно сбежал, чтобы расписаться со своей женой? Почему он прыгнул из окна второго этажа?» — раскрыл Иван Павлов несколько сюжетных деталей.
Он признался, что как режиссер чувствует ответственность перед родственниками героев. Они читали сценарий. С ними оговаривалась практически каждая сцена.
Многие эпизоды, выдуманные или взятые из биографии героев, будут показывать их в роли защитников. Несколько кадров будут сняты в Полоцком кадетском училище. Там будет сцена игры в футбол, где Никита защищал ворота. А сегодня снимают сцену, где Никита заступился за девушку. Из-за этого стоял вопрос о его отчислении, потому что у него был фингал.
Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе, полковник Эдуард Жмакин рассказал, что на определенных этапах Министерство обороны принимало участие над корректировкой данного проекта, подсказывало правильное направление развития сценария, ведь есть профессиональные нюансы, на которые нужно обращать пристальное внимание.
«Эта работа проводилась на протяжении трех лет. С Иваном Михайловичем (Павловым. — Прим. БЕЛТА) мы неоднократно обговаривали отдельные сцены. Точно так же работали и родители наших героев. Мы встречались и высылали друг другу замечания, которые у нас возникали по ходу создания сценария. Надеюсь, результат нашей работы будет виден уже на финише, когда будет снята полнометражная кинолента», — отметил он.
«Я допускаю, что в процессе съемки фильма тоже будут возникать определенные нюансы, которые нужно будет корректировать, потому что все предусмотреть нельзя. И даже сегодня есть такие вещи, которые уже в процессе съемки мы немножечко исправляем. — подчеркнул Эдуард Жмакин. — Это очень интересная работа. У меня никогда такого опыта не было, но уверен, что профессионализм Министерства обороны, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны и Министерства культуры позволит сделать этот фильм действительно интересным для наших зрителей».
По его мнению, эта лента в первую очередь важна для молодежи нашей страны. Посмотрев этот фильм, девушки и парни увидит таких же простых мальчишек, которые еще вчера сидели за партой, а сегодня выполняют задачи по обеспечению национальной безопасности. Это обычные ребята, которые в нужный момент приняли сложное решение и сохранили мирные жизни.
«Мы хотим, чтобы молодые люди, которые находятся на пути выбора профессии, сделали для себя осознанный выбор. Не ставим цель, чтобы они захотели быть летчиками, а желаем, чтобы они задумались над выбором профессии. Понимали важность этого выбора в будущем и осознавали, что они будут необходимы в нужное время и в нужном месте», — добавил Эдуард Жмакин.
На момент трагедии он был сослуживцем героев. Они неоднократно встречались как в повседневной деятельности, так и вне службы. По его словам, Никита был человеком-зажигалкой. Его все называли Рыжим, а харизма и солнечная энергия парня передавалась всем. Каждый хотел быть на него похожим хотя бы тем, что он не унывал.
«Я ни разу не видел его грустным или опечаленным. Он постоянно улыбался. Пускай у него не получались отдельные элементы полета. Он выходил из кабины и спрашивал, что у него не вышло, чтобы в следующем полете это обязательно исправить», — поделился воспоминаниями заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе.
«Андрей уже был опытный летчиком. Одним из лучших авиаторов нашей авиационной базы. Он занял призовое место на международном конкурсе “Авиадартс”, где показал свое летное мастерство, и всегда стремился идти вперед. Для него освоение нового вида техники было тем, к чему он стремился», — заметил Эдуард Жмакин.
По его словам, когда решался вопрос, кого из летчиков выбрать для того, чтобы они летали на самолете ЯК-130, Андрей был в числе первых. Его выбрали именно потому, что он был способен овладеть этим самолетом в кратчайшие сроки, получить навыки инструктора и все свои знания передавать молодежи. В его случае молодым учеником стал Никита, который хотел впитывать законы летного дела. Этот обмен у них получался прекрасно. Они неспроста стали одним экипажем, что позже повлияло на тот выбор, который привел к трагическим последствиям.
Когда Эдуард Жмакин впервые увидел Егора Чубакова, то понял, что визуально это стопроцентное попадание в роль. Обсуждая проект между собой, летчики считали, что найти рыжего актера, похожего на Никиту, это одна из главных задач. «Хотелось бы пожелать ему (Егору. — Прим. БЕЛТА) успеха в дебюте на большой сцене в кино, пожать ему руку и сказать: вперед, на взлет», — заметил он.
«А мне хотелось бы, чтобы после просмотра фильма у зрителя было ощущение, что они немножко полетали», — признался Иван Павлов.
Он добавил, что участие в эпизодах примут преподаватели Военной академии, люди, которые обучали Никиту. Не обойдется и без компьютерной графики. Съемки должны закончиться в конце августа, если будет ясная погода. По прогнозам, лето будет очень дождливое, а самолеты в дождь снимать не получится. Премьеру зрители увидят на экранах уже 19 мая 2026 года.
Фото Надежда КОСТЕЦКОЙ,
БЕЛТА. -0-