Два сердца, один полет. Съемки фильма о летчиках-героях стартовали в Минске

Исполнитель роли Никиты Егор Чубаков по профессии инженер, а не актер. Он увидел объявление о кастинге в интернете и откликнулся на него, после прошел несколько проб и оказался на съемочной площадке. Это его первая роль в большом кино. «Конечно, в начале было удивление, что меня утвердили, но я быстро перенастроился на работу. Начался процесс подготовки, просмотр видеоматериалов, изучение биографии: как информации, которая есть в открытом доступе, так и той, которую собирала команда и передали родные. Из всей этой информации делался собирательный образ Никиты в моей голове, и так я готовился к роли», — признался актер.