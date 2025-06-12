В Молдове снова резко холодает: Нас ждут всего +22 градуса — когда вернётся жара

А вот теперь расскажем о погодке на завтра, 13 июня.
Ночью синоптики нам предвещают всего до 14 градусов со знаком «плюс», утром столбик термометра поднимется на три градуса.
Днем воздух прогреется до +212 градуса. День будет облачным и комфортным для прогулок! Жаль, что день рабочий… И осадков нам не обещают.
Вечером ожидается до 17 градусов тепла. Скорость ветра в течение дня составит максимум 12−13 метров в секунду, а относительная влажность — 60%.
Зато с воскресенья опять начинается жара, столбик термометра начнет повышаться до плюс 27 градусов…
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