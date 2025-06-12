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Валерий Карпин стал главным тренером московского «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подписал контракт с московским «Динамо». Об этом в четверг, 12 июня, сообщил журналист Иван Карпов.

Как создавалась новая Россия

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подписал контракт с московским «Динамо». Об этом в четверг, 12 июня, сообщил журналист Иван Карпов.

— Карпин в «Динамо» до лета 2028 года: сегодня в ГУМе подписал долгожданный контракт, — написал Карпов.

Он добавил, что первая тренировка тренера с новым коллективом состоится 16 июня — тогда же у команды закончится отпуск. На следующий день спортсмены начнут проходить углубленное медицинское обследование, об этом Карпов сообщил в своем Telegram-канале.

14 мая в СМИ появились сообщения о начале переговоров между Валерием Карпиным и московским «Динамо». Тогда он был главным претендентом на пост тренера футбольного клуба.

1 мая главный тренер московского «Динамо» чешского происхождения Марцел Личка принял решение оставить свою должность. В заявлении клуба в связи с решением Лички говорилось, что под его руководством команда в течение двух лет демонстрировала атакующий футбол, а в сезоне-2023/24 она получила бронзу чемпионата России, до последнего тура ведя борьбу за золотой трофей.