Валерий Карпин стал главным тренером московского «Динамо»

1 мая главный тренер московского «Динамо» чешского происхождения Марцел Личка принял решение оставить свою должность. В заявлении клуба в связи с решением Лички говорилось, что под его руководством команда в течение двух лет демонстрировала атакующий футбол, а в сезоне-2023/24 она получила бронзу чемпионата России, до последнего тура ведя борьбу за золотой трофей.