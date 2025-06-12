Оставленную матерью в аэропорту Антальи девочку вернули в Россию

Девочку, оставленную матерью в туалете аэропорта в Анталье, вернули в Россию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В своем Telegram-канале она отметила, что ситуация все восемь месяцев находилась на контроле российской стороны.
«На Родину из Турции вернулась малышка Николь, которую в октябре 2024 года мама родила и оставила в аэропорту Антальи», — подчеркнула Львова-Белова.
Напомним, мать девочки 18-летнюю Екатерину Бурнашкину в Анталье приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство близкого родственника.
Бабушку ребенка Елену, которая была с Екатериной в тот день в аэропорту, оправдали.